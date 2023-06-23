Бузова заявила о готовности "поднять с колен российский футбол"
По словам популярной инстадивы, она "знает о футболе все". Представляя Артура Мело своим подписчикам, певица назвала его легендарным футболистом, а также звездой Бразилии и "Ювентуса".
"Готова взяться за российский футбол, и поднять его с колен. Связи имеются. По всем вопросам пишите по номерам, указанным в шапке профиля. Дорого. Очень. Ваша Леди Бу", – заявила Ольга Бузова.
Заявление артистки о футболе рассмешило ее хейтеров. Некоторые из них припомнили инстадиве конфликт с телеведущим Дмитрием Губерниевым:
- "Вы пьете коньяк?"
- "А чего не повисла на нем?"
- "Вы спели ему Мало половин?"
- "Он такая же звезда "Ювентуса", как ты – певица",
- "Все мужа бывшего футболиста забыть не может",
- "Да, мы помним об этом из интервью с Губерниевым",
- "Две посредственности – недопевица и недофутболист",
- "Бедная, и вся согнулась и ножку отставила, а все равно выше него",
- "Да! Да! Знаем! Помним. Губерниев проверил глубину знаний о футболе…",
- "К сожалению, поза мужчины демонстрирует полную индифферентность, минимум заинтересованности. Чего не скажешь о девушке".
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Более внимательные поклонники Бузовой заметили, что записью под фото инстадива хотела задеть бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова, который в октябре 2021 года объявил о приостановке спортивной карьеры, а затем и вовсе занялся любительским футболом:
- "Ахахах! Ольга, молодец!"
- "Месть подается только в холодном виде",
- "Прям представляю лицо Тарасова, которого перекосило от зависти",
- "Молодец, Бузеныш, все успеваешь. Топи Тарасова и его силиконовую жену",
- "У Тарасова инфаркт будет. Пожалейте вы эту провинциалку, все-таки старалась, рожала трех деток".
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Преданные фанаты, как всегда, осыпали певицу комплиментами в комментариях и оценили ее юмор:
- "Обожаю с самого "Дома - 2". Желаю вам только успехов. Моя крутая леди",
- "Бывают неожиданные и приятные встречи. Ольга, как всегда, с чувством юмора",
- "Это очень круто. Стоит легенда Мело и наша Леди Бу (кстати, чем не легенда наша Оля). Оля, берись за наш футбол, мы в тебя верим".
Ранее Ольга Бузова напомнила своим фанатам, что прошло 19 лет, как она попала на телевидение. По ее словам, именно 15 мая 2004 года ее впервые увидели в реалити-шоу "Дом-2".