Бузова заявила о готовности "поднять с колен российский футбол"

Накануне, 22 июня, российская телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram опубликовала фото с бразильским футболистом, полузащитником клуба "Ювентус" и сборной Бразилии Артуром Мело. Запись под публикацией вызвала волну хейта, сообщает Zakon.kz.

По словам популярной инстадивы, она "знает о футболе все". Представляя Артура Мело своим подписчикам, певица назвала его легендарным футболистом, а также звездой Бразилии и "Ювентуса".



"Готова взяться за российский футбол, и поднять его с колен. Связи имеются. По всем вопросам пишите по номерам, указанным в шапке профиля. Дорого. Очень. Ваша Леди Бу", – заявила Ольга Бузова.

Заявление артистки о футболе рассмешило ее хейтеров. Некоторые из них припомнили инстадиве конфликт с телеведущим Дмитрием Губерниевым:

"Вы пьете коньяк?"

"А чего не повисла на нем?"

"Вы спели ему Мало половин?"

"Он такая же звезда "Ювентуса", как ты – певица",

"Все мужа бывшего футболиста забыть не может",

"Да, мы помним об этом из интервью с Губерниевым",

"Две посредственности – недопевица и недофутболист",

"Бедная, и вся согнулась и ножку отставила, а все равно выше него",

"Да! Да! Знаем! Помним. Губерниев проверил глубину знаний о футболе…",

"К сожалению, поза мужчины демонстрирует полную индифферентность, минимум заинтересованности. Чего не скажешь о девушке".

Более внимательные поклонники Бузовой заметили, что записью под фото инстадива хотела задеть бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова, который в октябре 2021 года объявил о приостановке спортивной карьеры, а затем и вовсе занялся любительским футболом:

"Ахахах! Ольга, молодец!"

"Месть подается только в холодном виде",

"Прям представляю лицо Тарасова, которого перекосило от зависти",

"Молодец, Бузеныш, все успеваешь. Топи Тарасова и его силиконовую жену",

"У Тарасова инфаркт будет. Пожалейте вы эту провинциалку, все-таки старалась, рожала трех деток".

Материал по теме Ольга Бузова обратилась к экс-супругу

Преданные фанаты, как всегда, осыпали певицу комплиментами в комментариях и оценили ее юмор:

"Обожаю с самого "Дома - 2". Желаю вам только успехов. Моя крутая леди",

"Бывают неожиданные и приятные встречи. Ольга, как всегда, с чувством юмора",

"Это очень круто. Стоит легенда Мело и наша Леди Бу (кстати, чем не легенда наша Оля). Оля, берись за наш футбол, мы в тебя верим".

Ранее Ольга Бузова напомнила своим фанатам, что прошло 19 лет, как она попала на телевидение. По ее словам, именно 15 мая 2004 года ее впервые увидели в реалити-шоу "Дом-2".