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Бузова заявила о готовности "поднять с колен российский футбол"

Бузова заявила о готовности "поднять с колен российский футбол" Фото: Instagram/buzova86
Накануне, 22 июня, российская телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram опубликовала фото с бразильским футболистом, полузащитником клуба "Ювентус" и сборной Бразилии Артуром Мело. Запись под публикацией вызвала волну хейта, сообщает Zakon.kz.

По словам популярной инстадивы, она "знает о футболе все". Представляя Артура Мело своим подписчикам, певица назвала его легендарным футболистом, а также звездой Бразилии и "Ювентуса".

"Готова взяться за российский футбол, и поднять его с колен. Связи имеются. По всем вопросам пишите по номерам, указанным в шапке профиля. Дорого. Очень. Ваша Леди Бу", – заявила Ольга Бузова.

Заявление артистки о футболе рассмешило ее хейтеров. Некоторые из них припомнили инстадиве конфликт с телеведущим Дмитрием Губерниевым:

  • "Вы пьете коньяк?"
  • "А чего не повисла на нем?"
  • "Вы спели ему Мало половин?"
  • "Он такая же звезда "Ювентуса", как ты – певица",
  • "Все мужа бывшего футболиста забыть не может",
  • "Да, мы помним об этом из интервью с Губерниевым",
  • "Две посредственности – недопевица и недофутболист",
  • "Бедная, и вся согнулась и ножку отставила, а все равно выше него",
  • "Да! Да! Знаем! Помним. Губерниев проверил глубину знаний о футболе…",
  • "К сожалению, поза мужчины демонстрирует полную индифферентность, минимум заинтересованности. Чего не скажешь о девушке".

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Более внимательные поклонники Бузовой заметили, что записью под фото инстадива хотела задеть бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова, который в октябре 2021 года объявил о приостановке спортивной карьеры, а затем и вовсе занялся любительским футболом:

  • "Ахахах! Ольга, молодец!"
  • "Месть подается только в холодном виде",
  • "Прям представляю лицо Тарасова, которого перекосило от зависти",
  • "Молодец, Бузеныш, все успеваешь. Топи Тарасова и его силиконовую жену",
  • "У Тарасова инфаркт будет. Пожалейте вы эту провинциалку, все-таки старалась, рожала трех деток".

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Преданные фанаты, как всегда, осыпали певицу комплиментами в комментариях и оценили ее юмор:

  • "Обожаю с самого "Дома - 2". Желаю вам только успехов. Моя крутая леди",
  • "Бывают неожиданные и приятные встречи. Ольга, как всегда, с чувством юмора",
  • "Это очень круто. Стоит легенда Мело и наша Леди Бу (кстати, чем не легенда наша Оля). Оля, берись за наш футбол, мы в тебя верим".

Ранее Ольга Бузова напомнила своим фанатам, что прошло 19 лет, как она попала на телевидение. По ее словам, именно 15 мая 2004 года ее впервые увидели в реалити-шоу "Дом-2".

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