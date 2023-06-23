Жарас Мамутбеков стал генеральным консулом РК в Екатеринбурге

Фото: ВКонтакте/viacheslav_iarin

Генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге. Вскоре в Екатеринбурге состоится открытие Генерального консульства Казахстана. "Переговорный процесс с казахстанской стороной шел уже давно. Я искренне рад, что Министерству международных и внешнеэкономических связей при поддержке губернатора Свердловской области удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области. Это позволит активизировать и бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество", – написал Вячеслав Ярин на своей странице в "ВКонтакте". Он отметил, что партнерские связи региона и Казахстана только крепчают. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Чехии, Корее, Хорватии и Сингапуре. Читайте также Токаев посетил спектакль "Жошы хан" 10 документов подписано по итогам визита Смаилова в Азербайджан Президент посетит премьеру спектакля "Жошы хан"

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