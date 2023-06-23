Макпал Исабекова напомнила о важном событии
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова трогательно поздравила сына с первым днем рождения. Исполнительница 23 июня 2023 года опубликовала видео на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Фото: Instagram/makosyai
"Будь счастлив, мой сыночек! Будь честным, мой малыш. Мой Дар Божий. С днем рождения, моя душа, мое сердце", – умилительно написала артистка в подписи к видео.
- Какой красивый малыш Тео!
- Пусть будет самым здоровым, самым счастливым человеком.
- С днем рождения! Пускай будет самым здоровым и счастливым!
- Лапосик такой.
- Пусть растет крепким и здоровым, счастливым и умным! Пусть радует вас своими детскими шалостями, – присоединились к поздравлениям комментаторы.
15 февраля 2022 года Исабекова на странице в Instagram рассказала подписчикам о своей беременности. В июне 2022 года певица поделилась радостной новостью: она впервые стала мамой. Позднее она озвучила имя, которое выбрал для ребенка муж: мальчика назвали Теодор.
В феврале 2023 года актриса впервые опубликовала фотографию сына.
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