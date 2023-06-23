Знаменитый уругвайский форвард может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Альберто Герра высказался по поводу возможного завершения игровой карьеры уругвайского нападающего Луиса Суареса, сообщает Zakon.kz.

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Экс-нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес, которые ныне играет в Южной Америке, возможно, в ближайшее время объявит о завершении карьеры из-за постоянной проблемы с коленом, передает Goal.



"Суарес достиг своего игрового лимита. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль". Альберто Герра, президент ФК Гремио

Суарес выступает за бразильский коллектив с 2022 года, после того, как некоторое время поиграл у себя на родине за уругвайский "Насьонал". Контракт 36-летнего форварда с "Гремио" заканчивается через год.





Фото: Instagram/luissuarez9

Игрок сборной Уругвая в нынешнем сезоне за свой коллектив провел 25 матчей, где отличился 11 забитыми голами и оформил 8 результативных передач.



Луис Суарес приобрел популярность и известность, выступая в европейских футбольных чемпионатах, где он защищал честь таких знаменитых клубов, как "Аякс", "Ливерпуль", "Барселона" и "Атлетико".