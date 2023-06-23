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Какой будет погода в Казахстане в субботу

Какой будет погода в Казахстане в субботу Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе и на юге республики – погода без осадков.


"На большей части республики – усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре – град, на востоке, в центре – шквал, на юго-западе – пыльная буря, ночью и утром на северо-западе, севере – туман", – рассказали синоптики. 

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

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