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Законодательство РК

Какие ювелирные изделия не нужно клеймить в Казахстане

Определены ювелирные и других изделия, не подлежащие обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях Фото: пресс-служба национального банка РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило приказ от 20 июня 2023 года "Об определении ювелирных и других изделий, произведенных и (или) реализуемых на территории РК, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях", сообщает Zakon.kz.

В перечень ювелирных и других изделий, произведенных и (или) реализуемых в Казахстане, которые не подлежат обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях, вошли:

  • Государственные награды, монеты, остатки ювелирных и других изделий, представленные в различных формах.
  • Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов в незаконченном или несобранном виде, в случае отсутствия полного комплекта частей.
  • Ювелирные изделия из драгоценных металлов, у которых количество массовых частей чистого драгоценного металла в тысяче массовых частей сплава драгоценного металла ниже:
  1. 900 для сплава платины;
  2. 375 для сплава золота;
  3. 500 для сплава палладия;
  4. 800 для сплава серебра.
  5. Пластинки для надписей из драгоценных металлов либо оклады из драгоценных металлов книг, альбомов, папок и подобных изделий.
  • Ювелирные и другие изделия, имеющие историческое или археологическое, культурное значение, слитки аффинированных драгоценных металлов отечественного и иностранного производства, самородки драгоценных металлов, сусальное золото, сусальное серебро, мелкие насечки и мелкие украшения, выполненные способом инкрустирования из платины, золота, палладия и (или) серебра на изделиях, приборы, лабораторная посуда и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей.
  • Прутки, полосы, проволока, трубки, а также упакованные тончайшие листы из драгоценных металлов, применяемые в качестве различных украшений и для декоративных целей.
  • Перья из драгоценных металлов для ручек.
  • Ювелирные и другие изделия, ввозимые и (или) вывозимые физическими лицами в качестве товаров для личного пользования.

Приказ вводится в действие 3 июля 2023 года.

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