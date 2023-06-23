Топ стран, которые стоит посетить, а может, уже и этим летом

Сезон отпусков начинает набирать обороты, а это значит, что сотни стран готовы распахнуть свои двери для тех, кто заряжен на отдых. К слову, сделать это можно даже проще, чем вы думаете, но об этом чуть позже, а пока немного повизуализируем.

Индонезия

Индонезия, возможно, не первая страна, которая приходит на ум, когда задумываешься о путешествии. Однако это поистине скрытая жемчужина Юго-Восточной Азии, насчитывающая более 17 000 островов с населением 240 миллионов человек.

Индонезия представляет собой вторые по величине тропические леса, а также удивительные походы к действующим вулканам и дикой природе.

Здесь находится более 20% мировых коралловых рифов, а это значит, множество возможностей для подводного плавания и ныряния с аквалангом как для начинающих, так и для опытных дайверов.

Хорватия

Если вы мечтаете о приятных днях у прозрачных вод и прогулках по древним городам-крепостям, вам стоит посетить Хорватию! Усеянные островами белоснежные береговые линии, величественные дворцы, хранящие истории о королевствах и империях, богатое культурное наследие, скалистые вершины и пещеры, речные каньоны и водопады, а также живописные озера с чистейшей водой – этот европейский рай представляет собой сокровищницу впечатлений, которых больше нет нигде в мире.

Туристам доступны пешие прогулки, катание на горных велосипедах, скалолазание, рафтинг, зиплайнинг, подводное плавание, дайвинг, каякинг, виндсерфинг, парусный спорт и многое другое.

Шри-Ланка

Золотые пляжи, богатые дикой природой джунгли, холмистые чайные плантации и окутанные туманом горы делают Шри-Ланку одной из лучших азиатских стран для посещения. Туристы восхищаются красотой и природным разнообразием этого острова. Здесь находится четвертая по высоте вершина Шри-Ланки – пик Адама, откуда открывается потрясающий вид. А пеший поход по этому объекту всемирного наследия занимает 5-6 часов, в зависимости от физической подготовки.

Если ваша фантазия уже разыгралась так же, как и наша, то настал черед горячего предложения! Этим летом, с 12 июня по 27 августа, Parimatch проводит масштабную акцию "Алга отдыхать!" с многомиллионными призами.

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