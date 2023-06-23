В Акмолинской области создают условия для занятия спортом людям с ограниченными возможностями

Сейчас уже 55 особенных акмолинцев входят в национальную сборную по разным видам спорта, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асета Букубаева, поставленные президентом страны задачи по созданию всех необходимых условий для ежедневных занятий физкультурой и спортом, стимулированию населения к ведению здорового образа жизни претворяются в повседневную жизнь граждан. Например, в спортивных учреждениях оборудованы туалетные комнаты, душевые кабины, проложены подъездные пути.



На сегодняшний день треть населения региона активно занимается физической культурой. И люди с инвалидностью, достигающие значительных результатов в спорте, – не исключение.

В 2014 году в областном центре был открыт спортивный клуб для людей с ограниченными физическими возможностями "Мерген". Поначалу в клубе занимались 22 спортсмена, сегодня их число превысило 345. С особенными атлетами работают 28 тренеров по одиннадцати видам спорта.

"В данное время 55 особенных акмолинцев входят в национальную сборную по разным видам спорта. С начала года они завоевали 86 золотых, 32 серебряные и 44 бронзовые медали. Среди чемпионов – именитые спортсмены, известные на мировой арене. Это чемпион XVI летних Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта РК по пара пауэрлифтингу Давид Дегтярев, бронзовый призер XXIV летних Сурдлимпийских игр, заслуженный мастер спорта РК по греко-римской борьбе Алдияр Балташев, а также призеры международных стартов, мастера спорта международного класса Алина Синельникова, Дмитрий Шубаба, Любовь Гергерт и другие". Асет Букубаев

Также открыто отделение Special Olympics, где занимаются дети с особыми образовательными потребностями. Филиалы СК "Мерген" открыты в 10 районах области.

Рекорды в профессиональном спорте должны начинаться с детства. Поэтому так важны занятия спортом для особенных детей. Именно спорт может привить стремление к самосовершенствованию, научить действовать в команде, сделать процесс социализации максимально комфортным.

Три года назад в Кокшетау был открыт специализированный спортивный комплекс "Дарын" для лиц с особыми потребностями. Основными направлениями проекта стали обеспечение посещения спортивного зала и организация секций для людей этой категории и маломобильных групп населения.

Особенность нового центра заключается в том, что при его разработке и на каждом этапе строительства были учтены рекомендации особенных спортсменов. В спорткомплексе имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнеса. Душевые кабины оснащены пандусом, современными шкафчиками.

Представители целевых групп занимаются под руководством опытных тренеров и известных спортсменов. С первых дней открытия спорткомплекса с особыми детьми работает тренер Гельман Садыков.

"Если для тренера, работающего в обычной ДЮСШ, показателем являются медали, то у нас совсем другой подход. Результат нашей работы – когда ребенок, который сидел в инвалидной коляске, встает и делает первые шаги, начинает посещать школу, общается со сверстниками". Гельман Садыков

Каждый район гордится своими спортивными залами и спортивными центрами для людей с ограниченными возможностями, где созданы комфортные условия для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения 1 и 2 групп, а также детей с особыми образовательными потребностями, основная задача которых – привлечение людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, их адаптация и реабилитация.

Эти спортивные объекты оснащены спортивными снарядами и инвентарем с учетом индивидуальных способностей и отвечает всем современным требованиям. Для любителей спорта приобрели электрические тренажеры, тренажеры верхнего блока, регулируемые гантели, беговую дорожку, многофункциональный силовой тренажер и столы для настольного тенниса и т.д.

Здесь каждый тренер вкладывает в воспитанника душу. Для вновь поступившего определяется задача и разрабатывается стратегия достижения результата. А затем начинается кропотливый труд – помочь осознать возможности своего тела, чувствовать радость движения.