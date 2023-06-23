Институт отцовства активно развивают в Акмолинской области

Совет отцов – это общественная организация, помогающая в сохранении семейного благополучия и повышении роли мужчин в воспитании детей. В организациях образования Акмолинской области ведут работу 54 совета, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросу укрепления института семьи. Государственная семейная политика в стране реализуется в соответствии с национальными стратегическими приоритетами и задачами. Концепцией семейной и гендерной политики Республики Казахстан предусмотрено усиление института отцовства в стране.



Большое количество детей воспитывается в неполных семьях без отцов, дети не получают должного отцовского внимания и воспитания, не получают алименты, увеличивается число разводов, проявляются случаи суицидов, алкоголизма, бытового насилия.

В этой связи в каждой области Казахстана созданы Советы отцов. Это событие стало вполне ожидаемым, поскольку Совет отцов, как один из действенных органов в деле повышения роли отца в социализации детей, считается одним из самым активных и эффективных во всей стране.

В обществе сформировалось гендерно-асимметричное отношение семей к воспитанию детей, и вся ответственность за этот процесс ложится на плечи матерей. Движение отцов призвано изменить сложившийся порядок вещей.

Процесс обучения и воспитания подрастающего поколения в фокусе внимания государственной политики. И все вопросы этого направления решаются сегодня в симбиозе государственных органов, представителей гражданского общества, бизнес-структур.

Совет отцов наряду с пропагандой института отцовства акцентирует внимание на решении проблем неуплаты алиментов некоторыми безответственными отцами, оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, в том числе отцам, социально измученным, испытывающим трудности с содержанием семьи. Также привлекают представителей Совета отцов в различные экспертные рабочие группы при местных исполнительных органах.

Как рассказал председатель Совета отцов Акмолинской области Ерлан Закирянов, вопросы повышения роли отца в семейном воспитании, внимания общества к проблеме укрепления института отцовства должны быть прежде всего взаимосвязаны с вопросами формирования у детей чувства патриотизма, духовно-нравственных ценностей. Огромную роль в становлении крепкой семьи, в воспитании и развитии детей, формировании мужской модели поведения играют отцы.

"Одна из важнейших задач создания Совета отцов – возрождение института отцовства. На мужчин возлагается большая надежда и социальная ответственность, они это должны чувствовать. Также мы должны сегодня понимать, что дети – это будущие родители. Отцы, семья для них должны быть примером, поэтому стараемся активизировать работу института и налаживаем работу с молодыми главами семей. Создаем некий общественный кризисный центр, куда они всегда могут обратиться за помощью". Ерлан Закирянов

В организациях образования Акмолинской области ведут работу 54 совета с участием 850 самых образцовых отцов, которые принимают активное участие в досуге школьников и тем самым вносят вклад в развитие института отцовства.

Уже на протяжении десяти лет в городе Балхаш во всех школах действуют Советы отцов, где папы участвуют в школьных и городских семейных праздниках. Стараются уделять больше внимания трудным подросткам и вовлекать во все мероприятия ребят из группы риска. Ведь вопрос взаимодействия семьи и школы является очень актуальным.

По словам члена Совета отцов Есильского района Анатолия Господарь, они организовывают спортивные кружки, участвуют в профилактических рейдах, проводят конкурсы и другие мероприятия, которые сближают детей и родителей. В некоторых школах внедрили проект "10 дней на работе у родителей". Ученики смогли ближе познакомиться с профессией своих отцов. Также организовали клуб "Активный досуг", где отцы ходят с детьми в походы, учат их навыкам рыболовства, скалолазания.

"Мы на собственном опыте убедились, что там, где в воспитание детей включились отцы, улучшилась дисциплина, снизилось количество правонарушений. И особенно приятно, что наши собственные дети стали чаще с нами советоваться. Они гордятся своими отцами". Анатолий Господарь

Отрадно, что убеждения отцов служат примером в вопросе воспитания детей, привлекают внимание казахстанского общества к институту семьи, помогают сформировать в сознании детей правильное понимание семьи.