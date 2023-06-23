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Двустороннее движение введут на улице Москвина в Алматы

На улице Москвина в Алматы введут двухстороннее движение Фото: Zakon.kz
Схему движения на улице Москвина в Алматы изменят с 26 июня в экспериментальном порядке, сообщает Zakon.kz.

На ул. Москвина с 26 июня в порядке эксперимента изменят схему дорожного движения, сообщили в Управлении городской мобильности.

"По данной улице от ул. Северное кольцо до пр. Рыскулова будет организовано двустороннее движение. Ранее улица была односторонней", – говорится в сообщении.

В управлении хотят проанализировать транспортную ситуацию и после этого совместно с уполномоченным органом решить, оставить на этом участке двустороннее движение или вернуть прежнюю схему.

Алматинцам рекомендуют заблаговременно составлять маршруты и соблюдать все требования ПДД во избежание неудобств и штрафов.

Пока в Алматы вводят двустороннее движение, в Астане меняют маршруты пассажирских автобусов. В столице 15 автобусов временно будут ходить по новым схемам из-за дорожного ремонта.

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