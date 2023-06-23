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Неймара могут оштрафовать на 1 млн долларов

Бразильскому футболисту Неймару грозит штраф в 1 млн долларов Фото: Instagram/neymarjr
Футболисту сборной Бразилии Неймару грозит крупный штраф за ущерб окружающей среде. Бразильские власти выявили экологические нарушения при строительстве на территории имения в штате Рио-де-Жанейро, принадлежащего спортсмену, сообщает Zakon.kz.

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О возможных проблемах Неймара с законом сообщило издание France24 23 июня. Резиденция Неймара находится в муниципалитете Мангаратиба в 130 км от Рио-де-Жанейро. Власти отреагировали на жалобы местных жителей в социальных сетях и отправили на место работ инспекторов, которые выявили ряд нарушений.

Для создания искусственного озера на территории имения незаконно забирали воду из реки, перемещали землю и камни, а также использовали пляжный песок. Во время визита проверяющих отец Неймара находился на месте строительства и вступил с инспекторами в перепалку.

Футболисту грозит штраф в размере 5 млн реалов (около 1 млн долларов).

Неймар приобрел имение в 2016 году. Оно занимает 2,5 акра земли, на его территории есть вертолетная площадка, спа-центр и тренажерный зал.

Ранее стало известно, что звезда сборной Бразилии получил разрешение на измены от своей девушки.

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