Как контролируют ситуацию с ВИЧ в Алматы

Последние дни в центре внимания общественности оказались события вокруг Центральной городской клинической больницы Алматы, где были выявлены три пациента с положительным ВИЧ-статусом.

Директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алматы Марат Сансызбекович Тукеев рассказал о ситуации с ВИЧ как в самой больнице, так и в городе.

– Расскажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация с распространением ВИЧ в Алматы и что предпринимается для своевременного выявления новых случаев заражения?

– Сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы на диспансерном учете состоит 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ. В Алматы примерно 400-500 человек в год узнают о том, что живут с ВИЧ-инфекцией. В 2022 году было выявлено 499 инфицированных жителей города, в 2021 году – 467 человек. По оценочным расчетам, в городе только 86% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Остальные 14%, возможно, никогда не проходили тест на ВИЧ, и, не имея симптомов, не обращаются к врачам. Ежегодно специалисты Центра СПИД проводят порядка 450 тыс. исследований на ВИЧ. Таким образом, в поле зрения наших служб находится около 15-20%, или примерно одна пятая часть населения нашего мегаполиса. Для своевременного выявления ВИЧ в стране внедрена система взаимодействия между центрами СПИД, поликлиниками, стационарами, неправительственными организациями, учреждениями уголовно-исполнительной системы и другими организациями.

Каждая организация, согласно алгоритмам Министерства здравоохранения республики, проявляет эпидемиологическую настороженность к пациентам, находящимся в группе риска, и осуществляет тестирование на ВИЧ в соответствии с утвержденными правилами. Под контролем медиков также находятся люди, имеющие определенные клинические показания, доноры и реципиенты гемотрансфузий, органов, тканей, половых и фетальных клеток и пациенты, поступающие в стационар. В зоне особого внимания – будущие мамы, они дважды в течение беременности проходят тест на ВИЧ.

Например, в 2022 году более 50 тыс. беременных женщин было обследовано на ВИЧ и 24 результата оказались положительными. Наша задача в таких случаях – предотвратить передачу ВИЧ ребенку. Если мама выполняет все рекомендации врачей и принимает антиретровирусные препараты, то риск передачи ВИЧ своему малышу снижается практически до 0-2%. Здесь хотелось бы особо остановиться на том, что в наше время ВИЧ рассматривается уже не как смертельная болезнь, а как хроническое заболевание.

Терапия обеспечивает защиту иммунитета, при этом продолжительность и качество жизни человека с ВИЧ, принимающего препараты, не отличается от продолжительности и качества жизни человека без ВИЧ. Лечение помогает снизить вирусную нагрузку до минимального, не определяемого количества, и человек становится безопасен для своих половых партнеров.

– Кто и как в основном заражается ВИЧ-инфекцией и что нужно делать людям, чтобы избежать заражения?

– По итогам 2022 года, более 80% новых случаев заражений произошло при гетеро- и гомосексуальных контактах. При этом инфицирование при гомосексуальных контактах увеличилось за последние 5 лет практически вдвое. При употреблении наркотиков заразились почти 20% людей. Случаев гемотрансфузионного и артифициального инфицирования ВИЧ при медицинских манипуляциях в городе не зарегистрировано.

Для профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения реализуется программа "Снижение вреда", она финансируется государством. В рамках ее производится обмен шприцев для людей, употребляющих наркотики, раздача средств контрацепции для женщин и мужчин с низкой социальной ответственностью и мужчин, имеющих половой контакт с мужчинами, а также экспресс-тестирование. На эти цели выделяется до 100 млн тенге в год.

Безусловно, большую поддержку в данной работе оказывают НПО. В 2023 году из местного бюджета было выделено 75 млн тенге на 5 проектов среди ключевых групп населения в рамках государственного социального заказа, реализуемых НПО. В Алматы больше десятка неправительственных организаций, которые помогают в реализации профилактических программ, тестировании на ВИЧ экспресс-методом в полевых условиях, и в целом проводят огромную работу для снижения стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ.

– Какие меры предпринимаются при установлении каждого случая ВИЧ?

– При выявлении диагноза ВИЧ медики проводят консультирование, устанавливают факты, связанные с инфицированием. И сразу же в соответствии с последними международными протоколами ВОЗ и МЗ РК назначают антиретровирусную терапию. Для пациентов города Алматы из государственного бюджета на 2023 год выделено 1,9 млрд тенге на закуп препаратов, которые выдаются на бесплатной основе. Охват антиретровирусной терапией составляет 85%, эффективность проводимой терапии составляет около 90%. Повторюсь, эффективность – это когда концентрация вируса в организме человека снижается практически до нуля, соответственно, снижается и риск передачи вируса другому человеку и вероятность возникновения тяжелых последствий для иммунной системы. Проводимое лечение также позволило снизить смертность практически в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В нашем центре работает достаточное количество высококвалифицированных специалистов, в числе которых психологи, врачи-инфекционисты, гинекологи, дерматовенерологи и другие врачи с большим опытом работы в данной области. Пациенты находятся под врачебным наблюдением, проводится лабораторный мониторинг лечения, существует телеграмм-бот для консультирования по любым вопросам. При этом, безусловно, соблюдается конфиденциальность и информации о пациентах не разглашается.

– Есть ли система контроля за донорами и компонентами крови? Насколько она эффективна?

– В городе действует созданная по международным нормам и мировым практикам система по своевременному тестированию пациентов, включая доноров и реципиентов. Все положительные случаи по ВИЧ вносятся в национальный регистр. Проводится мониторинг за качеством проведения лабораторных исследований и эпидрасследований. Ведение пациентов осуществляется Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, что обеспечивает прозрачность всего процесса. Обеспечение безопасности донорства осуществляется двумя организациями: Республиканским и городским Центрами крови, с использованием нескольких этапов защиты, к которым относится осмотр и опрос доноров на долабораторном этапе, сверка с базами данных по диспансеризации, двухэтапное тестирование, методами ИФА/ИХЛА и ПЦР на анализаторах закрытого типа.

Дополнительно компоненты крови обеспечиваются мерами безопасности, такими как лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация. Положительные пробы направляются в Центр СПИД для подтверждения диагноза. Контроль за обследованием реципиентов на ВИЧ через 1 и 3 месяца после переливания крови осуществляется как Центром СПИД, так и территориальными поликлиниками, информация о результатах вносится в соответствующие реестры. Мониторинг за обследованием реципиентов позволяет своевременно выявлять новые случаи, проводить эпидемиологические расследования и предотвращать дальнейшее распространение ВИЧ. В 2022 году на ВИЧ до переливания крови обследовано 9965 человек. В результате выявлено 10 человек, живущих с ВИЧ. За 5 месяцев 2023 года обследовано 4886 реципиентов, выявлено 4 человека с ВИЧ.

– Как продвигается эпидемиологическое расследование в Центральной городской клинической больнице?

– Беспрецедентный в нашем городе случай в ЦГКБ выявлен в результате системной работы в рамках активных профилактических мероприятий городского Центра СПИД. Именно благодаря действующей системе по тестированию пациентов, поступающих в стационар, в том числе реципиентов, установлено, что два пациента получали медицинскую помощь в одной больнице. После поступления этой информации Управлением общественного здравоохранения Алматы незамедлительно был инициирован мониторинг проводимых манипуляций и установление факторов риска. По результатам работы было принято решение проинформировать органы санитарно-эпидемиологического контроля. Оперативно были начаты мероприятия по обследованию пациентов, находившихся в контакте в стационаре. Активным поиском в рамках эпидрасследования был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ. Поиск и тестирование контактных лиц продолжаются. Дополнительно проверяются все медицинские организации по медицинскому маршруту пациентов. В настоящее время комиссия по расследованию, включающая эпидемиологов из разных служб, продолжает работать, расследование находится на усиленном контроле, об итогах работы будет сообщено дополнительно.

– В СМИ прошла информация, что пациенты лежали в апреле в больнице. Почему так долго ставился диагноз?

– В соответствии с нормативными правовыми актами, пациенты, получившие гемотрансфузии (переливание крови), подлежат тестированию на ВИЧ через 1 и 3 месяца после последней гемотрансфузии. Данные сроки установлены с учетом иммунологического "окна": когда вирус в организме уже есть, но антитела, которые определяет лаборатория, еще не вырабатываются в достаточном для выявления количестве. То есть можно получить ложноотрицательный результат. Только к концу первого месяца возможно определить, произошло инфицирование или нет, а к концу третьего месяца при инфицировании уже у всех пациентов достаточный титр антител.

Что касается пациентов ЦГКБ, то они находились в стационаре в апреле, а обследование было проведено в конце мая, то есть через месяц. И современные методы исследований в нашей лаборатории позволили выявить вирус на ранней стадии. Соответственно, незамедлительно проведен подтверждающий тест на республиканском уровне. Таким образом, алгоритм тестирования полностью соответствует правилам диагностики.

– Как контролируется в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологический режим?

– Меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях находятся на постоянном контроле как у самой организации, так и у организаций санитарно-эпидемиологического контроля и центра СПИД. Проводится ежегодное обучение и последующая аттестация медицинских работников, в том числе и по мерам профилактики передачи ВИЧ-инфекции. За 2022 год Центром СПИД проведено 137 семинаров в различных медицинских организациях города, обучено 7892 медицинских работника.

Следует отметить, что все медицинские организации города в полном объеме обеспечены необходимыми средствами защиты и одноразовым инструментарием, закуп которых каждая организация осуществляет самостоятельно в рамках выделенного финансирования. Доступность, стерильность и однократность использования изделий медицинского назначения – это незыблемые условия организации любого лечебного процесса.

– Центральная городская клиническая больница – это здание, построенное в прошлом веке. По всеобщему мнению, приемное отделение, экстренная операционная и реанимационный зал не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Планируется ли ее модернизация?

– Да, это здание 1971 года постройки. В феврале акиматом города начаты работы по проектированию строительства нового корпуса больницы на 500 коек. На эти цели в бюджете 2023 года выделены средства в размере 192 млн тенге. Новый корпус позволит создать условия для оказания качественной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи населению двух районов города Алматы – Бостандыкского и Медеуского – общей численностью 650 тыс. человек.

Безусловно, во главе угла будут соблюдение требований санитарно-эпидемиологического контроля, особенно в операционных залах и реанимации. Для этого уже на стадии проектирования закладываются международные стандарты чистых помещений, вентиляции, работы стерилизационных отделений, утилизации отходов и прочее. После получения государственной экспертизы на ПСД, сразу же будет инициировано выделение средств на строительство корпуса. Понимая, что новый корпус будет построен в среднесрочном периоде, в этом году Управление общественного здравоохранения совместно с больницей реализуют программу дооснащения стерилизационного отделения и модернизации реанимации.

– Насколько сейчас люди информированы о ВИЧ?

– На сегодняшний день наиболее эффективной мерой по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции среди населения является проведение информационно-образовательных программ. За 2022 год Центром СПИД проведено 122 лекции для студентов СУЗов и ВУЗов, охвачено 12 415 человек. Для педагогов школ проведено 83 тренинга, подготовлено 2145 специалистов, для педагогов СУЗов и ВУЗов проведено 63 тренинга, обучено 1109 человек. Также проводятся различные акции, конференции, форумы. Вместе с тем, учитывая, что инфекция регистрируется в основном в возрастной категории 30-49 лет, нам необходимо усилить информирование населения, особенно через СМИ, социальные сети о соблюдении элементарных мер предохранения. Важно помнить, что даже один половой контакт без средств защиты может привести к инфицированию ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Портрет инфицированного в Алматы постепенно меняется. Во многих случаях это благополучные люди, к сожалению, имевшие случайные связи с неустановленными половыми партнерами.