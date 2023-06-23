Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков.
- Алматинская, Астанинская, Шымкентская, Актюбинская и Карагандинская агломерации появились в РК.
- В Казахстане сформируют региональный кадровый резерв.
- Правительство определило, на каких условиях будут привлекать на госслужбу контрактных служащих.
- Утвержден перечень субсидируемых государством рабочих мест для безработных граждан и размеры субсидий на их зарплату.
- Перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд (ДНПФ) и обратно, а также из одного ДНПФ в другой можно согласно правилам.
- Министерство труда определило объем специальных социальных услуг, которые гарантирует государство.
- Выплачивать пособия родителям детей с инвалидностью и гражданам, ухаживающим за лицами с инвалидностью первой группы, будут согласно правилам.
- Ряд новых ведомственных наград появился в Казахстане.
- Утверждены меры защиты персональных данных собственником,
оператором и третьим лицом.
Признавать документы об образовании, выданные зарубежными учебными заведениями, будут согласно правилам.
- Конституционный суд на совместном заседании Палат Парламента огласил свое послание "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ