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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков.
  • Алматинская, Астанинская, Шымкентская, Актюбинская и Карагандинская агломерации появились в РК.
  • В Казахстане сформируют региональный кадровый резерв.
  • Правительство определило, на каких условиях будут привлекать на госслужбу контрактных служащих.
  • Утвержден перечень субсидируемых государством рабочих мест для безработных граждан и размеры субсидий на их зарплату.
  • Перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд (ДНПФ) и обратно, а также из одного ДНПФ в другой можно согласно правилам.
  • Министерство труда определило объем специальных социальных услуг, которые гарантирует государство.
  • Выплачивать пособия родителям детей с инвалидностью и гражданам, ухаживающим за лицами с инвалидностью первой группы, будут согласно правилам.
  • Ряд новых ведомственных наград появился в Казахстане.
  • Утверждены меры защиты персональных данных собственником, оператором и третьим лицом.

    Признавать документы об образовании, выданные зарубежными учебными заведениями, будут согласно правилам.
  • Конституционный суд на совместном заседании Палат Парламента огласил свое послание "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан".

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