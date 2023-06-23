"Кайрат" – "Кызыл-Жар": прогноз от Айдына Кожахмета

После перерыва на матчи сборных возобновляется чемпионат Казахстана. Один из главных возмутителей спокойствия в первом круге приезжает в гости к "Кайрату". Оба клуба соседствуют в турнирной таблице и желают оказаться в первой тройке по итогам сезона.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.



"Кайрат"

Алматинцы намерены во что бы то ни стало одержать победу на своем поле, но сделать это будет крайне сложно: "Кызыл-Жар" меньше всех пропустил с начала сезона. Тем не менее, когда у тебя в наличии есть такие сильные форварды, как Жоао Пауло и Артур Шушеначев, то любой обороне придется непросто. Травмированных в составе "Кайрата" нет, и Кирилл Кекер может рассчитывать на каждого своего игрока.

"Кызыл-Жар"

Для Али Алиева всегда важны матчи в Алматы, поскольку он является воспитанником "Кайрата" и считает себя верным солдатом этого клуба. Но это никак не значит, что он не намерен победить. Алиев – один из самых хитроумных тренеров Премьер-лиги и наверняка припас пару тактических сюрпризов для хозяев. Жаль, что не все исполнители его команды смогут принять участие во встрече: недавно северян покинул лучший бомбардир – бразилец Пернамбуко, есть еще несколько футболистов с мелкими повреждениями.

История личных встреч

Стоит отметить, что в прошлом году дебютная игра для Алиева у руля северян случилась именно в Алматы против "Кайрата". Тогда победитель не был выявлен – 1:1. Но в целом, конечно же, в последние годы чаще побеждали именно "желто-черные", кроме 2020 года. Тогда в Алматы сильнее оказался "Кызыл-Жар" – 2:3.

Прогноз на матч

В последнее время "Кызыл-Жару" тяжело даются победы. Поэтому предположу, что хозяева, хоть и с большим трудом, но все же победят. На П1 мои партнеры из Parimatch дают хороший коэффициент – 2.14.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Кайрат" – 2.14, Ничья – 3.40, "Кызыл-Жар" – 3.25