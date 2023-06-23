Глава Минюста рассказал о возврате активов, гражданской конфискации и "презумпции виновности"

За разработкой и обсуждением поправок по возврату государству незаконно приобретенных активов следил весь Казахстан. Людей интересовали сроки его введения в действие, а также механизмы реализации. Новеллы проекта закона и спорные моменты разъяснил Zakon.kz министр юстиции Азамат Ескараев.

– Азамат Несипбаевич, на презентации проекта закона в Мажилисе высказывалось недовольство относительно изменения названия проекта закона на "незаконно приобретенные" вместо "незаконно выведенные" активы, то есть, как это было сказано в указе президента РК "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". Скажите, почему это было сделано и не ссужается ли тем самым действие документа?

– Согласно данному указу президента, поставлена задача разработать проект закона, который будет способствовать выявлению и возврату государству активов, полученных незаконным путем, в том числе активов, которые выведены из страны.

Иными словами, в законе предусматриваются меры по возврату активов, по которым установлена незаконность их приобретения, вне зависимости от их вывода за рубеж. Название закона "О возврате государству незаконно приобретенных и выведенных активов" могло повлечь двоякое толкование и сужение его сферы действия.

Так, во-первых, понятие "выведенные активы" на практике может пониматься как "выведенные из законного оборота" и "выведенные за пределы территории РК".

Во-вторых, использование формулировки "незаконно приобретенные и выведенные" в наименовании закона фактически означало, что незаконно приобретенные активы в обязательном порядке должны быть выведены, хотя для возврата активов большее значение имеет факт незаконности их приобретения, нежели вывода.

Таким образом, предложенный по итогам обсуждения термин "незаконно приобретенные активы" охватывает возврат всех активов, как выведенных из законного оборота, так и выведенных за пределы территории РК.

– Документом предусмотрено введение механизма возврата государству активов. Ключевым механизмом является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации. Можно об этом более подробно? Как и в каких случаях он будет применяться? И нет ли здесь рисков так называемого раскулачивания?

– Введение конфискации вне уголовного и административного производства основывается на общепризнанных международных стандартах, которые применяются в ряде стран, таких как Великобритания, Германия, Израиль, Канада, США, Швейцария.

Как показывает опыт данных стран, применение гражданской конфискации позволит обратить в пользу государства активы необъяснимого происхождения вне зависимости от обвинительного или оправдательного приговора, наличия производства уголовного дела или акта амнистии, истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Такой подход расширяет инструменты борьбы с коррупцией и взыскания необоснованных активов в доход государства.

Гражданская конфискация будет применяться в случаях, когда лицо, включенное в реестр, не может объяснить источник доходов, за которые было приобретено имущество.

По сравнению с уголовным процессом, процедура гражданской конфискации быстрее и проще, так как:

действует принцип "презумпции виновности", то есть ответчику необходимо доказать правомерность приобретения активов;

активы могут быть конфискованы, даже если они формально зарегистрированы на третье лицо (например, на водителя или родственника).

Необходимо отметить, что окончательное решение о конфискации принимается исключительно судом.

Кроме того, закон устанавливает правовые гарантии для добросовестных приобретателей и кредиторов.

– Еще один спорный момент касается того, что добровольно вернувших незаконные активы хотят прощать в Казахстане. Насколько это соотносится с принципом неотвратимости наказания?

– Необходимость стимулирования добровольного возврата активов обусловлена тем, что данный подход выгоден, прежде всего, для государства, поскольку участие в судебных процессах иностранных юрисдикций или в международном арбитраже потребует значительных финансовых затрат, временных и кадровых ресурсов.

Предлагаемые механизмы добровольного возврата на выгодных для обеих сторон условиях соглашения позволит вернуть активы в кратчайшие сроки и без значительных затрат со стороны государства.

Также обращаем внимание, что освобождение от уголовной ответственности не является "новеллой" для Казахстана.

Действующее законодательство уже содержит процедуры освобождения от ответственности в случаях заключения процессуального соглашения о признании вины или мирового соглашения.

Рассматриваемым же законом вводится еще одно условие заключения процессуального соглашения: теперь наряду с признанием вины, в соглашении в обязательном порядке будет указываться необходимость возврата незаконно приобретенных активов. Тем самым по коррупционным уголовным делам процессуальное соглашение будет заключаться в новой форме.

При этом следует отметить, что институт добровольного возврата не исключает принцип неотвратимости наказания, поскольку субъект несет имущественную ответственность при конфискации его активов в доход государства.

– Проектом закона предусматривается создание специального государственного фонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Для чего создают еще один фонд? Казахстанцы высказывают мнение, что таких фондов стало слишком много и сомневаются в прозрачности его работы. Не лучше ли просто обращать в собственность государства незаконно приобретенные активы?

– В первую очередь отмечаем, что спецгосфонд – это всего лишь контрольный счет наличности в органах казначейства. Он предназначен для зачисления активов, возвращенных в денежной форме, а также средств от реализации иных активов, к примеру, недвижимости.

Наличие отдельного счета позволит отслеживать и разграничивать средства, что обеспечивает открытость и прозрачность поступления и расходования данных средств. Такая информация будет ежегодно публиковаться министерством финансов.

Следует отметить, что цели и направления финансирования из спецгосфонда не имеют сходства с иными действующими фондами. К примеру, средства из Фонда компенсации потерпевшим направляются на защиту прав потерпевших, из Фонда поддержки инфраструктуры образования на строительство и реконструкцию школ, тогда как средства из спецгосфонда будут направлены на социальные и экономические проекты.

В свою очередь законом предусмотрено создание управляющей компании со 100% участием государства для управления и реализации активами. Это требуется в связи с необходимостью принятия в собственность от имени государства возвращенных ему активов в виде недвижимого имущества, ценных бумаг и других активов, процедура возврата которых усложнена (к примеру, нахождение недвижимого имущества за рубежом и др.)

Таким образом, данный подход позволит осуществить оперативное и эффективное управление и реализацию активов, а также скорейшее вовлечение данных средств в экономику страны.

При этом прозрачность деятельности управляющей компании будет обеспечена посредством создания попечительского совета, проведением аудита и проверки ее деятельности Высшей аудиторской палатой.

– Ряд экспертов считают, что данный закон "сырой" и предлагали внести поправки до того, как документ был принят. Планируется ли вносить в закон поправки и когда?

– Как известно, идеальных законов не существует. Всегда бывают мнения "за" и "против", это во всем мире так.

Законом предусматриваются совершенно новые подходы и институты, которые закладывают основу для запуска процедур по возврату активов.

В ходе рассмотрения в Парламенте, в том числе на заседании Общественной палаты при Мажилисе, проект закона детально обсужден и проработан.

При этом изначально заложенные механизмы проекта закона пересмотрены совместно с экспертами. В итоге основной акцент сфокусирован на гражданской конфискации активов в случае признания их активами необъяснимого происхождения. Так, из проекта закона исключены положения, предусматривающие конфискацию на основании признания активов, имеющими преступное происхождение и имеющими отношение к преступной деятельности.

Таким образом, на данном этапе все вопросы максимально регламентированы, положения проекта закона приведены в соответствие с международной практикой и гармонизированы с национальным законодательством.

– Что касается поправок – планируется ли обратить внимание на тех граждан, чьи сомнительные приобретения будут меньше 97 млн долларов или 45 млрд тенге?

– Прежде всего необходимо отметить, что установленная в законе сумма не относится только к одному лицу.

100 млн долларов – это совокупная стоимость активов лица и его аффилированных лиц. Это могут быть родственники, партнеры, друзья, помощники и другие лица.

Например, если пять субъектов, аффилированные между собой, владеют по 20 млн долларов незаконно приобретенных активов, то данная группа лиц будет внесена в реестр. Их активы могут быть признаны активами необъяснимого происхождения и конфискованы.

Спецификой закона является его направленность на узкий круг субъектов.

Так, закон направлен на лиц, которые владеют значительными богатствами страны, а не на простых граждан. Это необходимо для того, чтобы уполномоченный орган не распылял ресурсы, а сконцентрировался на крупной олигополии.

Напротив, если уполномоченный орган будет тратить ресурсы на слишком широкий круг лиц, крупная олигополия получит возможность сокрыть активы и сделать их возврат невозможным. С этой целью установлен такой высокий порог.

Вместе с тем в последующем при необходимости данная сумма может быть пересмотрена.

Проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" инициирован депутатами Парламента.

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31 мая сообщалось, что согласно одной из норм проекта закона по возврату незаконно приобретенных активов, лицо, добровольно вернувшее активы, нажитые преступным путем, освобождается от уголовной ответственности.