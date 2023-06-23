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В Жамбылской области проводят профилактику правонарушений среди молодежи

В Жамбылской области проводят профилактику правонарушений среди молодежи Фото: прокуратура Жамбылской области
В Жамбылской области прокуратура и отдел образования совместно организуют досуг молодежи в летний период, сообщает Zakon.kz.

В целях эффективного использования свободного времени школьников в летний период и профилактики правонарушений среди подростков прокуратурой и отдела образования Таласского района разработан совместный план мероприятий.

В Каратау организовали районный турнир по футболу среди учащихся 5-6 классов на тему "Профилактика правонарушений и межнациональное согласие среди молодежи и несовершеннолетних". Также состоялось торжественное открытие детского летнего оздоровительно лагеря "Мы счастливые дети" в Центральном парке.

"Обеспечение безопасности детей в летний период – одна из важнейших задач, поэтому их вовлеченность и занятость в полезных мероприятиях в каникулярный период – весьма необходимая мера", – сказал прокурор района Жомарт Науатов.

По словам руководителя отдела образования Максата Казангапова, план мероприятий с прокуратурой носит в первую очередь воспитательный характер, повышение патриотизма среди молодежи и как пример служения родине. 

Наряду с этим прошла встреча с родителями учащихся Таласского района "Безопасность детей – главная задача общества!" в целях привлечения внимания общества к обеспечению безопасности ребенка по таким актуальным темам, как психологические особенности подростка, методы работы с ребенком, направления работы по формированию поведения подростка. На мероприятии родители получили ответы на волнующие их вопросы.

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