В СКО прошла международная конференция, посвященная 130-летию Магжана Жумабаева

Международная конференция "Мағжан Жұмабай –Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы" прошла в Петропавловске. Ее приурочили к 130-летию великого Магжана Жумабаева.

Открывая конференцию, аким области Айдарбек Сапаров отметил, что юбилейные мероприятия стали еще одной возможностью прикоснуться к замечательному наследию Магжана, приобщиться к величайшему слову гениального поэта. Магжан Жумабаев служит источником великой веры в будущее нации.

"Магжан поднял национальную поэзию до мировых высот. Его имя имеет для казахского народа такое значение, как для англичан Шекспир, а для русского народа – Пушкин. Магжан Жумабаев – гордость казахского народа, особенно для североказахстанцев. Магжан ясно осознавал, что от подрастающего поколения зависит будущее общества. Его знаменитое стихотворение "Мен жастарға сенемін" и сейчас остается актуальным и востребованным". Аким области Айдарбек Сапаров

Фото: пресс-служба акимата СКО

Имя и труды Магжана Жумабаева широко известны ученым и историкам не только Казахстана, но и Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана. Рейхан Дадашева приехала в Петропавловск из Баку, чтобы посетить родину известного публициста и еще лучше познакомиться с его личностью. Рейхан Дадашева – преподаватель литературы в Азербайджанском государственном пединституте.

"У нас в Азербайджане Магжана Жумабаева знают и изучают, его произведения студенты читают на занятиях по зарубежной литературе. И я вижу, какой они находят отклик. Я благодарна за возможность поучаствовать в этой конференции. Это очень масштабное и значимое событие для всех, кто изучает творчество Магжана", – делится впечатлениями Рейхан Дадашева.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Интересную работу представила профессор турецкого университета Хулия Касапоглу. Она уже много лет пишет книгу, в которой рассказывает о жизни и творчестве Магжана Жумабаева. Ему же женщина посвятила свою диссертацию. Автор изучила биографию и множество трудов поэта.

"У нас в Турции с большим уважением относятся к Магжану Жумабаеву. Его борьба за свободу, за будущее нации вдохновила многих моих соотечественников. Магжан стал источником вдохновения для многих турецких авторов. В них есть частичка силы духа Магжана. Я сама с большим уважением отношусь к Магжану Жумабаеву. И для себя решила, что, находясь сейчас на родине Магжана, буду говорить только на казахском языке", – говорит Хулия Касапоглу.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В масштабной конференции приняли участие более 300 человек. Они обменивались мнениями, научными и историческими открытиями, касающимися жизненного пути Магжана Жумабаева. Все присутствующие отметили, что и дальше будут заниматься изучением личности выдающегося поэта.