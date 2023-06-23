Кратковременные дожди и ветер ожидаются в Алматы в последнюю неделю июня

Согласно предварительному прогнозу погоды на неделю, алматинцев ожидают дожди, грозы с порывами ветра. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем в течение недели не будет превышать +30+32 градусов.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 24 по 30 июня в южной столице будет преобладать переменная облачность, во время грозы возможен град.

24 июня: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

26 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

28 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

29-30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики рассказали, что в двух регионах Казахстана прогнозируется засуха.