В Южной Корее мать обвинили в сокрытии тел новорожденных в морозильной камере

Мать троих детей в возрасте 12, 10 и 8 лет обвиняется в том, что задушила двух младенцев вскоре после их рождения, а затем спрятала их тела в морозильной камере.

Под данным властей, эта трагедия была "раскрыта в ходе слепой выборки в 1%" от общего числа 2236 младенцев, которых не зарегистрировали после рождения в больнице за восьмилетний период, сообщает SCMP.

Полиция Южной Кореи выдала ордер на арест женщины. Она объяснила свой поступок финансовыми затруднениями. Женщина также не могла позволить себе сделать аборт, поэтому задушила их сразу после рождения.



Власти подозревают, что таких случаев может быть еще много, после того как правительственный аудит выявил несоответствие между заявленным числом младенцев, рожденных в больницах, и местной регистрацией, которая должна быть сделана через месяц после рождения, чтобы родители могли получить доступ к государственным услугам здравоохранения и ухода за детьми.

Чиновники обнаружили, что с начала 2015 года до конца 2022 года "родились" более 2000 младенцев, которые впоследствии не были зарегистрированы. Общее число зарегистрированных рождений за восьмилетний период составило 2,63 млн.

Несоответствие данных побудило чиновников расследовать сотни случаев пропажи младенцев на предмет возможного детоубийства.

В 2019 году Южная Корея признала криминализацию абортов неконституционной, что открывает путь к легальным абортам с 2021 года.



Процедура разрешена на сроке до 14 недель беременности или до 28 недель в случаях изнасилования или экономических трудностей.

Обнаружение случаев смерти младенцев происходит на фоне демографического кризиса в Южной Корее. Коэффициент рождаемости в стране составляет 0,78, что является одним из самых низких показателей в мире.