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Законодательство РК

Токаеву доложили об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Сулейменова доложила президенту:

  • о принимаемых мерах по материально-техническому оснащению лесного хозяйства, в том числе за счет закупа техники и установки системы раннего обнаружения лесных пожаров;
  • о начатых работах по обновлению норм положенности в целях расширения перечня оборудования и оснащения пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений;
  • о принимаемых мерах по стабильному прохождению вегетационного периода в условиях поддержания цикла маловодья в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны.

Президент указал на важность реализации комплекса мер по улучшению материально-технической базы природоохранных подразделений.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами в целях активного выявления и ликвидации нарушений природоохранного законодательства, в том числе привлечение нарушителей к уголовной ответственности.

8 июня стало известно о том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Генпрокуратура выясняет причины пожара.

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