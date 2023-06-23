Подведены итоги IX Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын-2023". В Карагандинской области завершился сбор юных казахстанских патриотов с участием команд Азербайджана и Узбекистана. В этом году мероприятие посвятили 25-летию Астаны, сообщает Zakon.kz.

На церемонии закрытия сбора присутствовали руководство Министерства обороны РК, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, заместитель министра просвещения Айбат Ильясов, военный аташе Азербайжана в Казахстане полковник Заур Керимов, представитель Министерства обороны Азербайджана полковник Назим Вахид оглу Аббасов, руководитель военно-патриотического движения "Ватан таянчи" Узбекистана полковник Бахром Зулфикоров, председатель азербайджанского культурного центра "Намус" Карагандинской области Гюлага Рзаев, ветераны Вооруженных сил РК.



С успешным завершением состязаний участников сбора поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"Хотелось выразить слова личной благодарности своим друзьям и братьям – министру обороны Азербайджана, министру обороны Узбекистана за то, что они смогли найти возможность и отправить в Казахстан свои команды. Какое бы расстояние между нашими государствами не было, наши сердца всегда близки. Я надеюсь, что этот первый международный форум будет не последним. Не случайно военно-патриотический форум молодежи проходит в нашей стране", – сказал руководитель оборонного ведомства Казахстана.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Он напомнил, что Казахстан является артерией Шелкового пути, соединяющий Европу и Азию.

"Мы смогли сохранить свой язык, национальные традиции и культурно-духовные ценности. Самое главное –воплотить великую мечту наших предков, прошедших все горнила судьбоносных испытаний, – стать свободным суверенным и независимым государством. В годы независимости мы укрепили добрососедские отношения с нашими дружественными странами. Мы смогли доказать всему миру свою преданность нашим общим идеалам, основанных на принципах единства, равенства взаимного уважения, доверия и согласия. Сегодняшний военно-патриотический форум является оправданным залогом международного согласия логическим продолжением сотрудничества и дружбы наших народов". Руслан Жаксылыков

В свою очередь аким Карагандинской области Ермагамбет Булекпаев добавил, что все бойцы в эти дни прошли нелегкие испытания и продемонстрировали отличную подготовку.



"От всей души поздравляю победителей. Благодарю за участие и стремление быть лучше. Вы ближе познакомились с военным делом, узнали об армии и Вооруженных силах, показали свои знания и умения, нашли новых друзей и испытали себя на прочность. Желаю вам новых побед и достижений на жизненном пути", – подчеркнул он.

В военно-прикладных видах спорта, интеллектуальных и творческих конкурсах приняли участие более 700 юношей и девушек, представивших 43 команды.

По итогам сбора в международном зачете третье место заняла команда Азербайджана, второе – Узбекистана, первое – Казахстана.

Обладателями Гран-при и абсолютным чемпионом IX Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" стала команда Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова г. Астаны, которые также стали лучшими в категории республиканских военных учебных заведений.

Среди региональных участников победила команда военно-патриотического клуба "Сыр Айбыны" из Кызылординской области.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Сильнейшими среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований стала команда "Жас ұлан" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Обладателем Кубка в номинации "Үздік жас сарбаз" стал Мейіржан Теміржанов из военно-патриотического клуба "Жас барлаушы" Регионального командования "Восток".

Победители состязаний были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками. В завершении церемонии флаг сбора "Айбын-2023" был вручен капитану команды Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова г. Астаны.

По словам Дианы Мусатаевой из города Приозерска, ей удалось за 7 секунд разобрать автомат Калашникова и за 9 секунд – собрать его.

"Самым сложным заданием для меня были упражнения для пресса, так как здесь требуется особая подготовка. Я заняла первое место в некоторых номинациях. Все прошло слаженно и организованно. Впечатления от мероприятия остались самые хорошие", – прокомментировала событие девушка.

По словам курсанта военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова г. Астаны Диярбека Султана, на форум были отобраны самые лучшие курсанты.

"Нас очень поддерживали тренеры и родители. Они ждут нас дома с победой. Мы очень старались и оправдали их доверие. Нашим большим желанием было не подвести колледж, в котором учимся. В будущем мы планируем поступать в высшее военное училище", – сказал курсант.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Мы впервые приехали в Казахстан и поняли, насколько это дружелюбное государство. Мы познакомились с ребятами из соседних стран и многому научились у них. Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия. Надеюсь, что мы приедем к вам еще не один раз". Жасмин Махмудова из Узбекистана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Прошедший IX Международный военно-патриотический сбор молодежи наглядно показал стремление наших миролюбивых народов развивать взаимовыгодное сотрудничество и укреплять дружеские связи, заключил Руслан Жаксылыков.