В Абайской области обсудили выступление Токаева на курултае

В Абайской области состоялось совещание по разъяснению выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", сообщает Zakon.kz.

В частности, были обсуждены вопросы развития духовной культуры, национальной идентичности и воспитания молодежи.



Открывая совещание, аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что в своем выступлении глава государства затронул важнейшие аспекты, формирующие национальную идентичность.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

"В минувшую субботу в духовной столице страны Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая. Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство", – сказал Нурлан Уранхаев.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов выступил с предложениями по развитию Маканчинского района. Это вопросы образования, строительства объектов культуры и субсидии для предпринимателей, условия для малого и среднего бизнеса и интернет.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Президент отметил, что необходимо заниматься всесторонней популяризацией культурного наследия, подчеркнув необходимость продвижения национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

"Наши традиции и обычаи, легенды и истории можно и нужно продвигать с помощью современных технологий. Мы разрабатываем 3D-игрушки для детских садов, которые не только развивают мелкую моторику детей, но и приучают их к нашей культуре, так как наши игрушки – это элементы казахской национальной культуры – тулпары, батыры, юрты и так далее. Также мы готовы выпускать анимационные мультфильмы и мобильные игры, где также будет раскрываться история нашей страны", – рассказал сооснователь технокластера "Abai IT-Valley" Асхат Бейсембаев.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Также на совещании были обсуждены темы воспитания молодежи, создания для них условий для самореализации, популяризации здорового образа жизни.

"Было обсуждено много важных аспектов. Если говорить о курултае, то стоит отметить, что в нем уделялось внимание социологии, социальному познанию. Глава государства настаивал на том, что в социологию вложено много средств, но результата нет. Поэтому в будущем должен появиться и центр социологии. Это большая возможность для нашей молодежи. В области Абай для нее тоже создаются необходимые возможности", – сказал депутат Мажилиса Парламента РК Самат Нуртаза.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В заключении аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что особо важен вклад каждого человека в развитие региона, и призвал всех участников к конструктивному сотрудничеству.