В СКО прошел международный айтыс "Тұранның тұғырлы тұлғасы"
Участников приветствовал аким области Айдарбек Сапаров.
"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева мы на высоком уровне проводим мероприятия, посвященные 130-летию Магжана Жумабаева. Текущий год в СКО объявлен годом Магжана. И я рад приветствовать участников этого масштабного мероприятия. Желаю айтыскерам удачи", – отметил аким области Айдарбек Сапаров.
Фото: пресс-служба акимата СКО
После аким области подарил чапан заслуженному деятелю Казахстана Журсину Ерманову. Он поблагодарил руководство области за теплый прием и организацию международного айтыса на высшем уровне.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Это грандиозное мероприятие для нашей страны. Этот айтыс собрал талантливых, одаренных людей, которые, я уверен, приятно нас удивят своими выступлениями. Я рад быть на североказахстанской земле – малой родине великого Магжана", – сказал заслуженный деятель Казахстана.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Острые темы на злобу дня, вопросы, которые волнуют население, и, конечно, шуточные выпады в сторону оппонента. Состязание айтыскеров никого не оставило равнодушным. Публика активно поддерживала выступающих. Особенно пришлось по душе острословие Айбека Калиева из Костанайской области.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Айтыс проходит на высшем уровне. Хочу отметить высокую организацию проведения этого мероприятия. Здесь собрались достойные соперники, с которыми непросто состязаться. Отрадно, что айтыс посвящен Магжану Жумабаева. Это поистине великая личность, которой мы должны гордиться и должны прославлять", – говорит Айбек Калиев.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Состязание айтыскеров продолжится на малой родине Магжана Жумабаева в селе Сарытомар 24 июня.