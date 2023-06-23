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В СКО прошел международный айтыс "Тұранның тұғырлы тұлғасы"

акимат Фото: пресс-служба акимата СКО
Международный айтыс "Тұранның тұғырлы тұлғасы" прошел в СКО. В состязании острословия принимали участие 16 человек из всех регионов Казахстана, а также участники из Китая, Монголии, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Участников приветствовал аким области Айдарбек Сапаров.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева мы на высоком уровне проводим мероприятия, посвященные 130-летию Магжана Жумабаева. Текущий год в СКО объявлен годом Магжана. И я рад приветствовать участников этого масштабного мероприятия. Желаю айтыскерам удачи", – отметил аким области Айдарбек Сапаров.
концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

После аким области подарил чапан заслуженному деятелю Казахстана Журсину Ерманову. Он поблагодарил руководство области за теплый прием и организацию международного айтыса на высшем уровне.

концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Это грандиозное мероприятие для нашей страны. Этот айтыс собрал талантливых, одаренных людей, которые, я уверен, приятно нас удивят своими выступлениями. Я рад быть на североказахстанской земле – малой родине великого Магжана", – сказал заслуженный деятель Казахстана.
концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

Острые темы на злобу дня, вопросы, которые волнуют население, и, конечно, шуточные выпады в сторону оппонента. Состязание айтыскеров никого не оставило равнодушным. Публика активно поддерживала выступающих. Особенно пришлось по душе острословие Айбека Калиева из Костанайской области.

концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Айтыс проходит на высшем уровне. Хочу отметить высокую организацию проведения этого мероприятия. Здесь собрались достойные соперники, с которыми непросто состязаться. Отрадно, что айтыс посвящен Магжану Жумабаева. Это поистине великая личность, которой мы должны гордиться и должны прославлять", – говорит Айбек Калиев.
концерт

Фото: пресс-служба акимата СКО

Состязание айтыскеров продолжится на малой родине Магжана Жумабаева в селе Сарытомар 24 июня.

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