В СКО прошел международный айтыс "Тұранның тұғырлы тұлғасы"

Фото: пресс-служба акимата СКО

Международный айтыс "Тұранның тұғырлы тұлғасы" прошел в СКО. В состязании острословия принимали участие 16 человек из всех регионов Казахстана, а также участники из Китая, Монголии, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Участников приветствовал аким области Айдарбек Сапаров. "По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева мы на высоком уровне проводим мероприятия, посвященные 130-летию Магжана Жумабаева. Текущий год в СКО объявлен годом Магжана. И я рад приветствовать участников этого масштабного мероприятия. Желаю айтыскерам удачи", – отметил аким области Айдарбек Сапаров. Фото: пресс-служба акимата СКО После аким области подарил чапан заслуженному деятелю Казахстана Журсину Ерманову. Он поблагодарил руководство области за теплый прием и организацию международного айтыса на высшем уровне. Фото: пресс-служба акимата СКО "Это грандиозное мероприятие для нашей страны. Этот айтыс собрал талантливых, одаренных людей, которые, я уверен, приятно нас удивят своими выступлениями. Я рад быть на североказахстанской земле – малой родине великого Магжана", – сказал заслуженный деятель Казахстана. Фото: пресс-служба акимата СКО Острые темы на злобу дня, вопросы, которые волнуют население, и, конечно, шуточные выпады в сторону оппонента. Состязание айтыскеров никого не оставило равнодушным. Публика активно поддерживала выступающих. Особенно пришлось по душе острословие Айбека Калиева из Костанайской области. Фото: пресс-служба акимата СКО "Айтыс проходит на высшем уровне. Хочу отметить высокую организацию проведения этого мероприятия. Здесь собрались достойные соперники, с которыми непросто состязаться. Отрадно, что айтыс посвящен Магжану Жумабаева. Это поистине великая личность, которой мы должны гордиться и должны прославлять", – говорит Айбек Калиев. Фото: пресс-служба акимата СКО Состязание айтыскеров продолжится на малой родине Магжана Жумабаева в селе Сарытомар 24 июня. Читайте также Макпал Исабекова напомнила о важном событии Бузова заявила о готовности "поднять с колен российский футбол" Какую сумму алиментов потребовала супруга актера Кевина Костнера при разводе

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