Ситуация в Украине: четверть бомбоубежищ оказались непригодными, в Киеве снесли памятник Космодемьянской

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что четвертая часть бомбоубежищ в Украине непригодны к использованию, сообщает Zakon.kz.

Также Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине.



У разрушения Каховской ГЭС будут масштабные последствия, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2.



Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, а также против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой.

Кроме того, ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края.

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". 17-летняя девушка была одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма.

Схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей раскрыли в Тернопольской области Украины, сообщили в госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в нигерийском порту Лекки, сообщает пресс-служба украинского министерства.

Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.



Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Украине в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные ЧП на Запорожской АЭС, заявил глава МВД страны.

Макрон заявил, что готов разговаривать с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание.

США получили от Дании запрос на поддержку подготовки украинских летчиков для применения истребителей F-16 – Пентагон.

ООН призывает снять все препятствия для продления черноморской инициативы, заявила замгенсека организации.

У ООН не получается оказать должного влияния по зерновой сделке для выполнения обязательств в отношении России, заявил Песков. Он отметил, что предпосылок для продления истекающей 18 июля сделки нет.

Глава Еврокомиссии заявила, что не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но не мыслит Евросоюз без нее "через 20-30 лет".

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