Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: четверть бомбоубежищ оказались непригодными, в Киеве снесли памятник Космодемьянской

проверка бомбоубежищ Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что четвертая часть бомбоубежищ в Украине непригодны к использованию, сообщает Zakon.kz.
  • Также Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине.
  • У разрушения Каховской ГЭС будут масштабные последствия, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
  • Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2.
  • Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
  • Евросоюз ввел санкции в отношении АО "ЧВК Вагнер Центр" и ЧВК "Патриот", директора детского центра "Артек" Константина Федоренко и ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, а также против генерал-полковника Александра Лапина и замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой.
  • Кроме того, ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края.
  • В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". 17-летняя девушка была одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма.
  • Схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей раскрыли в Тернопольской области Украины, сообщили в госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.
  • Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в нигерийском порту Лекки, сообщает пресс-служба украинского министерства.
  • Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
  • Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • В Украине в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные ЧП на Запорожской АЭС, заявил глава МВД страны.
  • Макрон заявил, что готов разговаривать с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание.
  • США получили от Дании запрос на поддержку подготовки украинских летчиков для применения истребителей F-16 – Пентагон.
  • ООН призывает снять все препятствия для продления черноморской инициативы, заявила замгенсека организации.
  • У ООН не получается оказать должного влияния по зерновой сделке для выполнения обязательств в отношении России, заявил Песков. Он отметил, что предпосылок для продления истекающей 18 июля сделки нет.
  • Глава Еврокомиссии заявила, что не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но не мыслит Евросоюз без нее "через 20-30 лет".

Читайте также

В Южной Корее мать обвинили в сокрытии тел новорожденных в морозильной камере

ЕС принял новый пакет санкций. В нем упоминается казахстанская нефть

В новой песне The Beatles использовали ИИ для извлечения голоса Леннона

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Великобритания США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
в Казахстане с 1 июля ликвидируют центры занятости населения
В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления