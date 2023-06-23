Казахстан занял четвертое место на ЧМ по мини-футболу в Литве

Сборная Португалии в Литве обыграла команду Аргентины со счетом 2:1 и завоевала золотые медали. Между тем Казахстан занял четвертое место на Чемпионате мира по мини-футболу, сообщает Zakon.kz.

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У португальцев дубль оформил Пани Варела. В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. Португалия впервые в истории стала чемпионом мира.

В матче за третье место сборная Бразилии победила команду Казахстана со счетом 4:2.

Аргентина – Португалия – 1:2 (1:1):



Клаудино, 28 – Варела, 15, 28.



Ранее сообщалось, что впервые в истории Казахстан стал чемпионом мира по сокке, одолев в финале сборную Украины.

