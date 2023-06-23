Узбекистан впервые получил право провести ЧМ по футзалу в 2024 году

Международная федерация футбола (FIFA) в швейцарском Цюрихе на заседании совета приняла решение, что Узбекистан примет Чемпионат мира по футзалу в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

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Узбекистан впервые примет соревнование такого масштаба под эгидой FIFA, пишет пресс-служба федерации.

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США в расширенном формате с участием 32 команд. FIFA также утвердила регламент отборочного турнира Чемпионата мира-2026. Процесс подачи заявок на проведение турнира начнется в третьем квартале 2023 года.

Как уточняется, в следующем ЧМ примут участие 48 команд. В ФИФА уверены, что турнир "окажет беспрецедентное влияние на мировой футбол", так как больше сборных команд получат возможность сыграть на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан узнал соперников на пути к ЧМ-2024 по футзалу.

