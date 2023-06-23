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Стоимость биткойна превысила 31 тысячу долларов

биткоин Фото: pixabay
Стоимость биткойна превысила 31 тысячу долларов. В последний раз стоимость биткойна превышала $31 тыс. 15 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Coindesk, ранее биткойн в ходе торговой сессии в субботу рос более чем на 10%, до 27,472 тыс. долларов.

По данным на 04:47 (по времени Астаны), курс биткойна рос на 11,3% и находился на уровне 27,81 тыс. долларов.

В ноябре 2022 года стоимость биткойна опустилась ниже 16 тыс. долларов впервые с ноября 2020 года.

Отметим, что 10 июня биткоин стоил около 25 600 долларов. Эксперты прогнозировали падение ниже уровня 25 тыс. долларов.

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