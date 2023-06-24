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Власти Канады приступили к расследованию разрушения батискафа "Титан"

расследование Фото: Twitter/@Moriarty12Dr0
Управление транспортной безопасности Канады приступило к расследованиюфатального происшествия с участием судна под канадским флагом Polar Prince и частно управлявшегося батискафа "Титан в водах Атлантического океана, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба управления, власти намерены проверить обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф, с точки зрения безопасности, провести интервью, собрать информацию и оценить случившееся.

Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а 5 членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.

Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня в районе 14:00 на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.

23 июня стало известно, что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа.

Позже пассажиров "Титана" официально признали погибшими.

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Елена Беляева
Канада
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