Главное к утру: приговор участникам финпирамид, вооруженное сопротивление спецназу и активизация мошенников

В Алматы вынесли приговор 12 участникам финансовых пирамид ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital. Житель Шымкента оказал вооруженное сопротивление спецназу. В Нацбанке предупреждают об активизации интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Приговор по делу финприрамид

В Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Участники получили от пяти до 14 лет лишения свободы.

Подробности громкого уголовного дела после вынесения приговора рассказали в суде алматы.



Вооруженное сопротивление

Сотрудники ДКНБ Шымкента приехали с обыском в дом местного предпринимателя, которого подозревают в незаконном хранении драгоценных металлов. На месте сопротивление с травматическим пистолетам спецназу оказал сын подозреваемого.

Мошенники активизировались

Национальный банк Казахстана предупредил об активизации мошенников, предлагающих покупателям интернет-магазина банка приобрести специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых коллекционных монет.

Новости Казахстана

Волонтеры объявили о розыске пропавшего четырехлетнего мальчика в Шымкенте. Известно, что ребенок ушел из дома 23 июня в период с 15 до 16 часов.

В Казыгуртском районе Туркестанской области учителя и родители отстаивают школу имени Каныша Сатпаева, которую постановили снести, признав строение аварийным.

Уроженки Семея, проживающие в Акмолинской области, создали финансовую пирамиду в столице и собрали с людей более двухсот миллионов тенге. Их осудили.

С прошлого года десятки очередников не могут заселиться в уже отстроенные дома из-за проблем в подведении коммуникаций.

Порывы на водопроводных сетях привели к отключению питьевой и технической воды в 11 микрорайонах Актау.

В Атырау администрацию одного из местных супермаркетов оштрафовали за продажу молока, которое запрещено для реализации в Казахстане.

В Мангистауской области пастбище пяти сел отдали под карьер. Теперь фермеры района не знают где им пасти скот.

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело о хищениях при строительстве плотины в селе Шили Жангельдинского района.

В Осакаровском районе в селе Приишимское Карагандинской области около 17:00 выпал град. Жители региона обсуждают последствия непогоды.

В Актобе пять детских садов недавно перевели из доверительного управления в государственную собственность. Теперь из-за бюрократических процедур около 20 работников боятся остаться без отпускных и права на летний отдых.

Родители одной из школ в Западно-Казахстанской области пожаловались в Антикоррупционную службу на директора за сбор средств на заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств.