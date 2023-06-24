Зоозащитники Актау собирают деньги на стерилизацию животных

Волонтеры Актау объявили срочный сбор средств для стерилизации бездомных животных. По их мнению, государственная программа, на которую были выделены миллионы, не работает, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники заявляют, что в городе растет число бездомных собак и кошек. Спасти положение сможет стерилизация животных. Чтобы помощь волонтерам, они просят всех неравнодушных помочь в сборе денег, пишет Лада.

"Бездомные животные появляются снова и снова. Каждый день по несколько сообщений приходит нам, что в разных местах появляются бездомные щенки и котята или беременные кошки. Животные рожают бесконечно, их таскают и убивают. Либо они болеют. Тяжело сейчас их пристроить. И стерилизация дворовых животных – это единственный перспективный способ ограничить их регулярное размножение и держать популяцию под контролем", – сказано в сообщении волонтеров.

Зоозащитники отмечают, что из бюджета на государственную программу по стерилизации бездомных животных были выделены десятки миллионов. Но программа так и не начала работать.

"Они вроде бы как выделили 65 миллионов. Ну и где они? Их не видно. И кто этим занимается вообще, неизвестно. У них же нет даже стационаров. Каждый день только отстрелы", – утверждают зоозащитники.

Издание отмечает, что в апреле власти сообщали о выделении бюджетных средств на стерилизацию.

"Общая сумма составила 65 миллионов 727 тысяч тенге. В сумму конкурса входят затраты на организацию отлова, временное содержание, идентификацию, стерилизацию и чипирование животных. В скором времени тендер будет запущен". Бердибек Маркабаев, заместитель руководителя управления

Зоозащитники разных регионов страны сообщают о жестоком обращении с бездомными животными в центрах отлова и со стороны сотрудников ветслужб, Так, 5 июня волонтеры Тараза рассказали о несоблюдении законодательства со стороны ветслужб города. 7 июня шымкентские зоозащитники засняли мертвых животных в пункте временного содержания. При этом волонтеры отмечают, что службы получают многомиллионные суммы на работу с бездомными животными.