Генерал армии России призвал руководство и бойцов ЧВК "Вагнер" остановиться

24 июня заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Видеообращение опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

"Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях". Сергей Суровикин

Он обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер".

"Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время". Сергей Суровикин

Генерал армии подчеркнул, что необходимо решить все проблемы только мирным путем.

"Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", – заключил Сергей Суровикин.

По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

В столице России начались антитеррористические мероприятия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.