В Казахстане прошел Олимпийский день

23 июня во всем мире проходит Международный Олимпийский день. В этом году Национальный Олимпийский комитет Казахстана отметил его в 30-й раз, сообщает Zakon.kz.

Этот день был учрежден Международным Олимпийским комитетом в 1948 году и с тех пор стал визитной карточной олимпийского движения по всему миру.

С 1987 года во всем мире Олимпийский день объединяет мужчин, женщин и детей всех возрастов. Более 150 национальных олимпийских комитетов (НОК) стран мира организуют это грандиозное спортивное мероприятие. Число участников по всему миру доходит до 3,5 млн человек. Олимпийский день — один из символов движения "Спорт для всех".

Эстафету Олимпийского дня приняли практически все регионы Казахстана.

В Алматы при поддержке Национального Олимпийского комитета РК проведен чемпионат города по беговелам. Всего на старт вышли более 70 детей возрастом от 2 до 6 лет. Каждый участник чемпионата по беговелам получил специальные подарки и сертификаты от МОК и НОК РК. Отдельно были награждены победители и призеры соревнований.

По случаю Международного Олимпийского дня Национальный Олимпийский комитет совместно с Посольством Франции в Казахстане также провели мероприятие Алматы-Париж 2024 Summer Funky Summit с участием члена олимпийской сборной Франции, двукратного чемпиона мира по брейк-дансу – Лила Кева. Для всех желающих прошли мастер-классы по брейк-дансу и баттлы.

Главное событие Международного Олимпийского дня прошло под эгидой НОК РК в столице Казахстана. 23 июня в Астане в Триатлон парке прошли соревнования с показательными выступлениями по каратэ и тхэквондо.

Благодаря Олимпийскому дню, дети узнают о новых видах спорта и встречаются с кумирами – знаменитыми казахстанскими атлетами, легендами спорта, чемпионами и призерами Олимпийских игр.

Все мероприятия поддержали известные казахстанские спортсмены-олимпийцы – Серик Сапиев, Василий Левит, Мерей Акшалов. Они проводили мастер-классы, делились опытом, вдохновляя юных спортсменов на будущие свершения.

НОК РК продолжает продвигать традиции олимпийского движения. Спорт – содействует благополучию человека, и обладает объединяющей силой для укрепления мира, образования, гендерного равенства и устойчивого развития.