Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: unsplash

Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 24 по 26 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20 °C, ночью +6+8 °C. 25 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +20+22 °C, ночью +8+10 °C. 26 июня: облачно, дождь, временами сильный дождь, временами гроза, град, шквал. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20 °C, ночью +10+12 °C. Алматы 24 июня: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем +23 °C, ночью +17+19 °C. 25 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +27+29 °C, ночью +16+18 °C. 26 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Скорость ветра 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +18+20 °C. Шымкент 24 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +23 °C, ночью +17+19 °C. 25 июня: кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +16+18 °C. 26 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +31+33°C, ночью +16+18 °C. Читайте также В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам

Следите за новостями zakon.kz в: