Владимир Путин выступит с обращением
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено 12:20: Трансляции пока нету. Редакция Zakon.kz будет держать в курсе событий.
Утром 24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. В его отношении завели уголовное дело.
В Москве и области начались антитеррористические мероприятия. Ограничительные меры введены в связи с попыткой вооруженного мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина.
Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности.