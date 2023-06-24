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Владимир Путин выступит с обращением

Владимир Путин Фото: скриншот видео
В 9:00 по московскому времени (12:00 по Астане) президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с обращением, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Обновлено 12:20: Трансляции пока нету. Редакция Zakon.kz будет держать в курсе событий.

Утром 24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. В его отношении завели уголовное дело.

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В Москве и области начались антитеррористические мероприятия. Ограничительные меры введены в связи с попыткой вооруженного мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности.

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