В 9:00 по московскому времени (12:00 по Астане) президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с обращением, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Утром 24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. В его отношении завели уголовное дело.

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В Москве и области начались антитеррористические мероприятия. Ограничительные меры введены в связи с попыткой вооруженного мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности.

