В акимате Талдыкоргана разъяснили реальную ситуацию с общественным транспортом

По городу Талдыкоргану пассажирскими перевозками занимаются девять частных предприятий (семь городских и два пригородных маршрута). При этом износ общественного транспорта в городе составляет 70%, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов. По его словам, всего по 26 маршрутам города на линию выходят 187 автобусов, а также есть автобусы, находящиеся в резерве, и пригородные автобусы в количестве 37 единиц.

"С учетом этого износ общественного транспорта составляет 70% (более 7 лет – 132 автобуса)", – отметил Шакенов.





Фото: пресс-служба акима Талдыкоргана

Он также пояснил, что заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана Н. Алтынбеков в интервью порталу Zakon.kz не учел автобусы, находящиеся в резерве, и пригородные маршруты, в связи с чем и предоставил некорректные сведения об износе общественного транспорта города.



Таким образом, власти Талдыкоргана подтвердили слова главы МИИР Марата Карабаева. 20 июня он сообщил, что средства от льготного автокредитования собираются направить на кредитование общественного автотранспорта, отметив, что в Талдыкоргане износ общественного транспорта составляет 70%.

