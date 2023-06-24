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Илон Маск признался, что следил за ситуацией в России всю ночь

Илон Маск Фото: РБК
Илон Маск признался, что активно следил за событиями, связанными с военным мятежом ЧВК "Вагнер" в России, сообщает Zakon.kz.

В нескольких твитах на своей странице в Twitter он поделился своими переживаниями и интересом по этому поводу.

В поздние часы ночи, когда в США было всего шесть утра, он вел мониторинг ситуации, не спал всю ночь и даже поделился со своими подписчиками мемом, связанным с мятежом ЧВК "Вагнер".

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Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности.

Министерство обороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер".

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