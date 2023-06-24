Погоны, слезы и любовь: выпускникам Военно-инженерного института радиоэлектроники вручили дипломы

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы в торжественной обстановке 122 лейтенанта получили дипломы об окончании Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Восемь курсантов удостоились дипломов с отличием. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Институт готовит офицеров для зенитных ракетных, радиотехнических войск, частей связи, радиотехнического обеспечения авиации, инженеров автоматизированных систем управления войсками и вооружением, а также специалистов кибербезопасности.

В церемонии вручения дипломов приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, первый заместитель главнокомандующего СВО ВС РК генерал-майор Кайрат Садыков, командующий войсками ПВО генерал-майор Нуртас Кабаков, ветераны Вооруженных сил РК, представители акимата города Алматы, а также родители выпускников.

Фото: Zakon.kz

Среди почетных гостей мероприятия была внучка легендарного генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова.

"Сегодня, вы – офицеры, лейтенанты. Я хотела бы пожелать вам успехов в вашей дальнейшей службе. Поздравляю вас, но отдельная благодарность вашим родителям. На протяжении всей учебы они переживали за вас и поддерживали вас, помните об этом", – сказала Алуа Байкадамова.

После вручения дипломов молодые офицеры прошли торжественным маршем и затем попрощались с Боевым знаменем института.



Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в торжественном мероприятии важную роль играли традиции.



К примеру, одна из красивых традиций – это подбрасывание монет вверх во время торжественного марша. Особенно ее любят дети. После того, как строй военных проходит, они бегут и подбирают деньги.

Фото: Zakon.kz

По другой традиции курсант любого курса, подошедший к новоиспеченному офицеру с поздравлением, имеет право на материальную благодарность в ответ. Обычно лейтенант кладет под курсантский погон несколько купюр, дает "молодому" короткое наставление и желает удачи в учебе.

Фото: Zakon.kz

Еще одна традиция – это обмен дипломами. Друзья, которые прошли сквозь все трудности пяти лет учебы, обмениваются дипломами в знак уважения и доверия. Позже дипломы вернутся к законным владельцам. Но пока идет торжественный момент, хранить в нагрудном кармане документ друга – честь.

Фото: Zakon.kz

Но самая красивая традиция – это первый офицерский вальс. Лейтенанты кружатся в медленном танце с девушками, которые облачены в бальные платья.



Фото: Zakon.kz

В этом году офицерский вальс закончился особенно красиво и романтично.

Лейтенант Ауганбаев Жарас после танца сделал своей девушке, Шаранте Озганбековой, предложение руки и сердца.





Фото: Дмитрий Дегтяров

"Мы встречаемся год. Я влюблен в нее с первой минуты нашего знакомства. Я уверен, что она станет для меня настоящей боевой подругой, будет настоящей офицерской женой. Свою профессию я выбрал осознанно. Мой отец тоже офицер. Я буду так же, как и он, служить своей Родине. И я, зная, что рядом со мной такая девушка, как Шаранта, буду чувствовать, что мне по плечу будут все трудности", – сказал лейтенант Ауганбаев.

Стоит отметить, что девушка не ожидала такого шага от своего молодого человека. Она была в некотором шоке и плакала от счастья.

"Для меня это очень неожиданно. Я не могу поверить в происходящее. Это самый счастливый момент в моей жизни. Быть девушкой курсанта – большая честь, стать невестой офицера – честь вдвойне! Я готова помогать моему будущему супругу преодолевать все тяготы и лишения воинской службы и быть для него верным и надежным тылом", – поделилась Шаранта Озганбекова.

После официальной части вручения дипломов офицеры еще долго поздравляли друг друга, обещали не терять сослуживцев из виду и быть всегда на связи, ведь уже скоро их распределят на службу в разные регионы страны.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в Военном институте обучаются курсанты не только из Казахстана, есть представители из Кыргызской Республики, которые проходят обучение по программе совместной подготовки военных кадров Организации Договора о коллективной безопасности. В нынешнем году из стен института выпустились трое выпускников – граждан Кыргызстана.

