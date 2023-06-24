Еще несколько улиц в Астане перекроют на ремонт

С 24 по 26 июня в столице перекроют участки улиц Московская и Ш. Валиханова, сообщает Zakon.kz.

Ремонт запланирован по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 24 по 26 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Московская на участке от пр. Н.Тлендиева до ул. Бекетай.

Также с 24 по 26 июня полностью перекрыто движение по ул. Ш. Валиханова от ул. А. Иманова до ул. Кравцова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

23 июня в столице на ремонт перекрыли проспект Мангилик Ел.