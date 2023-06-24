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Эрдоган в телефонном разговоре выразил поддержку Путину

Выразил поддержку Путину Фото: tccb.gov.tr
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Стамбула президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в России, пишет пресс-служба Кремля.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", - говорится в сообщении.

В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, организованная при участии армии.

Первый международный диалог после инцидента с ЧВК "Вагнер" Владимир Путин провел с президентом Беларуси Александром Лукашенко.


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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин вылетел в Санкт-Петербург.

"Путин работает в Кремле", - заверил пресс-секретарь президента России.

До этого соответствующие слухи распространил ряд Telegram-каналов.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

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