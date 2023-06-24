Официальные лица ЕС прокомментировали ситуацию в России

В странах Европы отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Официальные лица стран ЕС заявили, что внимательно следят за событиями в России, передает РИА Новости.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что находится в тесном контакте с посольством в Москве и пытается получить четкое представление о ситуации, которую он назвал "внутренними событиями в России".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также сообщила, что находится в тесном контакте со своими международными партнерами, и указала на наличие рекомендаций своим гражданам по поездкам в российские города.

На сайте МИД ФРГ рекомендации по поездкам в Россию 24 июня обновились. Ведомство предостерегает от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Москве же МИД ФРГ рекомендовал по возможности избегать правительственных, военных объектов, центр города.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что действия России в отношении Украины вызывают нестабильность даже внутри РФ. При этом она подчеркнула, что созвала профильных министров и представителей разведки для оценки ситуации.

Премьер Италии отметила, что Рим "на связи" с союзниками по ситуации в России, и объявила о предстоящем контакте на уровне глав МИД. В самом МИД призвали соотечественников к осторожности.

Официальные лица Чехии, Румынии и Швейцарии также заявили о том, что следят за ситуацией в России.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну.

Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".

