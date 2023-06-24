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В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа ЧВК "Вагнер"

В России высказались о возможности участия для подавления мятежа ЧВК "Вагнер" Фото: odkb-csto.org
В Госдуме РФ заявили, что России не понадобится помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления мятежа ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает Lenta.ru.

"Я думаю, это не потребуется. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы этот мятеж не распространялся дальше задекларированных действий, чтобы его локализовать вначале. Самое главное сегодня – чтобы всем было понятно, что делать и как делать. Я думаю, что действия ОДКБ здесь не нужны. Здесь больше не ресурсы нужны, а правильные решения", – объяснил он.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Казахстана, "это внутреннее дело России".

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну.

Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".

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