Жителей Ростова просят отойти от штаба ЮВО из-за прибытия спецназа "Ахмат"
Об этом пишет telegram-канал "Ростов главный".
На кадрах с места видна колонна военной техники, также видны флаги Чечни. Это примерно 18:00 по местному времени (21:00 по времени Астаны).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что направил чеченские подразделения выехали в зону напряженности. Он также подчеркивал, что мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" должен быть подавлен.
По сообщениям с места, группа "Вагнер" сосредоточена в районе штаба Южного военного округа в центре города: она заняла некоторые улицы, блокировала здания ФСБ и МВД.
В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну.
Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".