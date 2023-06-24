У Казахстана первая медаль на Гранд Слэме по дзюдо в Монголии
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В четвертьфинале казахстанец уступил будущему чемпиону японцу Кения Кохара, передает telegram-канал Спорт Шредингера.
Но в следующих схватках Жубаназар победил представителя Бахрейна Аскербия Гербекова и Болор-Очира Герелта из Монголии.
Пока на Гранд Слэме выступили три казахстанца. До Жубаназара пятые места заняли Нурканат Серикбаев (60 кг) и Галия Тыныбаева (48 кг).
Также в Улан-Батор поехали:
60 кг
Шерзод Давлатов
66 кг
Гумар Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев
73 кг
Данияр Шамшаев
Жансай Смагулов
81 кг
Руслан Мусаев
90 кг
Ермахан Ануарбеков
Аян Байгазы
100 кг
Нурлыхан Шархан
Бекзат Шагатаев
+100 кг
Адиль Оразбаев
Нурсултан Каблан
А в женской команде - Аруна Жангельдина (78 кг) и Камила Берликаш (+78 кг).
Гранд Слэм (Большой шлем) - самая престижная серия из 5 турниров в рамках Мирового тура Международной федерации бокса (IJF). Предыдущий Гранд Слэм проходил в Астане.