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У Казахстана первая медаль на Гранд Слэме по дзюдо в Монголии

У Казахстана первая медаль на Гранд Слэме по дзюдо в Монголии Фото: Facebook/Kazakhstan Judo Federation
Казахстанский боец Абылайхан Жубаназар выиграл бронзовую медаль в весе 81 кг на Гранд Слэме по дзюдо в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанец уступил будущему чемпиону японцу Кения Кохара, передает telegram-канал Спорт Шредингера.

Но в следующих схватках Жубаназар победил представителя Бахрейна Аскербия Гербекова и Болор-Очира Герелта из Монголии.

Пока на Гранд Слэме выступили три казахстанца. До Жубаназара пятые места заняли Нурканат Серикбаев (60 кг) и Галия Тыныбаева (48 кг).

Также в Улан-Батор поехали:

60 кг

Шерзод Давлатов

66 кг

Гумар Кыргызбаев

Гусман Кыргызбаев

73 кг

Данияр Шамшаев

Жансай Смагулов

81 кг

Руслан Мусаев

90 кг

Ермахан Ануарбеков

Аян Байгазы

100 кг

Нурлыхан Шархан

Бекзат Шагатаев

+100 кг

Адиль Оразбаев

Нурсултан Каблан

А в женской команде - Аруна Жангельдина (78 кг) и Камила Берликаш (+78 кг).

Гранд Слэм (Большой шлем) - самая престижная серия из 5 турниров в рамках Мирового тура Международной федерации бокса (IJF). Предыдущий Гранд Слэм проходил в Астане.

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