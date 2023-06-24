Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Военный мятеж в России: колонны ЧВК "Вагнер" на пути к Москве, в мире ситуацию называют внутренним делом

Вооруженный мятеж в России 24 июня Фото: Twitter/@HrustalevaNata
Дмитрий Медведев назвал происходящее попыткой госпереворота, не исключил возможное участие в мятеже иностранцев, билеты на рейсы из Москвы подорожали в разы, но все равно почти закончились, сообщает Zakon.kz.
  • Утром 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделениями компании взяты под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.
  • Евгений Пригожин не согласился со словами Владимира Путина, что он совершает предательство родины. Он заявил, что все бойцы ЧВК "Вагнер" "воевали и воюют" и не собираются "по требованию президента, ФСБ и еще кого-то" прийти с повинной.
  • В Ростове днем появлялись сообщения о выстрелах в воздух и использовании взрывпакета, но в целом в городе обстановка спокойная, но вокзалы переполнены людьми, желающими выехать из города, пишут местные СМИ.
  • В регионах Центральной России отменяют автобусные рейсы, в Ростове прекратили продажу билетов на автобусы. В Москве на въездах в город усиливают меры безопасности, устанавливают блокпосты.
  • Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". В администрации региона известили, что перекрывают два въезда в город. Автомобилистам предложили искать "альтернативные варианты объезда".
  • Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил о временном ограничении движения автомобильного транспорта.
  • В Воронежской области взорван мост между поселком Анна и городом Борисоглебском.
  • В Ростове-на-Дону заметили боевую технику и первые группы чеченского спецназа "Ахмат".
  • Очевидцы видели колонны ЧВК "Вагнер" вблизи города Елец (350 км до Москвы). От северной границы региона до Москвы – 295 километров. В ряде СМИ отмечается, что "Вагнер" может прибыть к Москве уже к 21:00 (00:00 по времени Астаны).
  • Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку сложной и объявил, что понедельник в Москве будет выходным днем (за исключением оборонки, городских служб и ряда других предприятий).
  • Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что дислоцированные в регионе воинские части подняты по тревоге, а военнослужащим срочной службы выдали оружие.
  • Путин обсудил обстановку с президентами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, и добавил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России.
  • Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил, что Иран считает происходящее в России ее внутренним делом.
  • Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал происходящее попыткой госпереворота, не исключил возможное участие в мятеже иностранцев, спекуляции на тему былых обид назвал "брехней".
  • Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал комментарий о захвате ЧВК "Вагнер" военных и инфраструктурных объектов на юге России. По его мнению, ситуация показывает "полномасштабную слабость России".
  • МИД России предостерег Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации в своих русофобских целях.
  • Билеты на прямые рейсы из Москвы в наиболее популярные города Турции и ближнего зарубежья с вылетом 24 июня подорожали в разы, но все равно почти закончились.

Читайте также

Пригожин принял предложение Лукашенко

Жителей Ростова просят отойти от штаба ЮВО из-за прибытия спецназа "Ахмат"

В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа ЧВК "Вагнер"

Константин Вноровский
Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Зеленский Владимир Медведев Дмитрий Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Москва Турция Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам
Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам
О попытке военного мятежа заявили в Москве
О попытке военного мятежа заявили в Москве
в Казахстане с 1 июля ликвидируют центры занятости населения
В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления