Военный мятеж в России: колонны ЧВК "Вагнер" на пути к Москве, в мире ситуацию называют внутренним делом

Фото: Twitter/@HrustalevaNata

Дмитрий Медведев назвал происходящее попыткой госпереворота, не исключил возможное участие в мятеже иностранцев, билеты на рейсы из Москвы подорожали в разы, но все равно почти закончились, сообщает Zakon.kz.

Утром 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделениями компании взяты под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

Евгений Пригожин не согласился со словами Владимира Путина, что он совершает предательство родины. Он заявил, что все бойцы ЧВК "Вагнер" "воевали и воюют" и не собираются "по требованию президента, ФСБ и еще кого-то" прийти с повинной.

В Ростове днем появлялись сообщения о выстрелах в воздух и использовании взрывпакета, но в целом в городе обстановка спокойная, но вокзалы переполнены людьми, желающими выехать из города, пишут местные СМИ.

В регионах Центральной России отменяют автобусные рейсы, в Ростове прекратили продажу билетов на автобусы. В Москве на въездах в город усиливают меры безопасности, устанавливают блокпосты.

Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". В администрации региона известили, что перекрывают два въезда в город. Автомобилистам предложили искать "альтернативные варианты объезда".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил о временном ограничении движения автомобильного транспорта.

В Воронежской области взорван мост между поселком Анна и городом Борисоглебском.

В Ростове-на-Дону заметили боевую технику и первые группы чеченского спецназа "Ахмат".

Очевидцы видели колонны ЧВК "Вагнер" вблизи города Елец (350 км до Москвы). От северной границы региона до Москвы – 295 километров. В ряде СМИ отмечается, что "Вагнер" может прибыть к Москве уже к 21:00 (00:00 по времени Астаны).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку сложной и объявил, что понедельник в Москве будет выходным днем (за исключением оборонки, городских служб и ряда других предприятий).

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что дислоцированные в регионе воинские части подняты по тревоге, а военнослужащим срочной службы выдали оружие.

Путин обсудил обстановку с президентами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации в России, и добавил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил, что Иран считает происходящее в России ее внутренним делом.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал происходящее попыткой госпереворота, не исключил возможное участие в мятеже иностранцев, спекуляции на тему былых обид назвал "брехней".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал комментарий о захвате ЧВК "Вагнер" военных и инфраструктурных объектов на юге России. По его мнению, ситуация показывает "полномасштабную слабость России".

МИД России предостерег Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации в своих русофобских целях.

Билеты на прямые рейсы из Москвы в наиболее популярные города Турции и ближнего зарубежья с вылетом 24 июня подорожали в разы, но все равно почти закончились. Читайте также Пригожин принял предложение Лукашенко Жителей Ростова просят отойти от штаба ЮВО из-за прибытия спецназа "Ахмат" В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа ЧВК "Вагнер"

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