Байден обсудил ситуацию в России с Макроном, Шольцем и Сунаком

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Белого дома отмечается, что Байден, Сунак, Шольц и Макрон во время разговора выразили свою непоколебимую поддержку Украине.

Ранее в этот же день для Байдена и вице-президента Камалы Харрис был проведен брифинг о последних событиях в России с участием ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина. В нем приняли участие советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие представители американской администрации.



Ранее Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.

24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны "Вагнера". Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

