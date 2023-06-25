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Потерявшегося ребенка три часа искали в горах Алматы

Потерявшегося ребенка три часа искали в горах Алматы Фото: Zakon.kz
Девятилетний ребенок потерялся во время семейного пикника в ущелье Аюсай. Найти пропавшего смогли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о потерявшемся в горах ребенке девяти лет поступило в службу спасения 24 июня в 15:49. На тот момент родители самостоятельно искали ребенка полтора часа. Поиски не дали результатов и взрослые обратились за помощью к спасателям, сообщает AstanaTV.

На поиски вышли пять человек личного состава и одна единица техники. Спустя время спасатели обнаружили ребенка в районе Большого Алматинского озера.

Всего на поиски пропавшего ребенка ушло три часа, отмечают в департаменте по ЧС.

23 июня в Шымкенте потреляся четырехлетний мальчик. На его поиски вышли волонтеры, полицейские и неравнодушные жители мегаполиса. Всю ночь мальчика искали и нашли только утром 24 июня. Ребенка вернули домой.

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Мария Мельникова
Алматинская область Алматы
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