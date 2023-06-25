Какие продукты могут вызвать седину

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые могут вызвать появление седых волос, сообщает Zakon.kz.

Сладкие, жирные и жаренные продукты провоцируют процессы старения в организме. Такие блюда способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов, говорит доктор Соломатина, пишет NEWS.ru.

Сладкое, жирное и жареное негативно влияет на состояние волосяных фолликул, из-за них ухудшается прохождение в волосы меланина.

"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это все сладкое, жирное и жареное (...) Такие продукты негативно влияют на наши волосяные фолликулы и ухудшают прохождение в них меланина. В результате он не может окрасить волос, и тот остается серебристым". Диетолог Соломатина

Подобные продукты стоит реже включать в свой рацион, так как они не только вызывают седину, но и вызывают старение всего организма.

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