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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в мегаполисах

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в мегаполисах Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия 25 июня в Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 25 июня, в Астане и Алматы синоптики обещают повышенное загрязнение воздуха, сообщает сайт Казгидромета.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее специалисты Казгидромета рассказали о погоде на 25 июня. Согласно прогнозу, по-прежнему практически на всей территории страны сохраняются дожди, на востоке ожидаются сильные дожди с грозами, лишь на юго-западе республики – погода без осадков.

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