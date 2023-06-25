Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова

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Мятеж в России закончился отступлением Евгения Пригожина после разговора с президентом Беларуси. Мужчина спас из полыхающей машины человека в Акмолинской области. Боец Жалгас Жумагулов потерпел поражение, сообщает Zakon.kz.

Мятеж в России

Вечером 24 июня стало известно, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Александра Лукашенко об остановке движения бойцов компании на территории России. Изначально сообщение появилось в прессе Беларуси, затем информацию подтвердили на официальном аккаунте самого Пригожина.

Таким образом, начавшийся в ночь на 24 июня мятеж был закончен. Военная техника ЧВК "Вагнер" покинула занятые прежде позиции в городах России.

Спасение из горящей машины

На трассе Астана – Кокшетау мужчина, рискуя жизнью, спас из полыхающей машины человека. Героический поступок сняли на видео очевидцы происходящего. Кадры разлетелись по пабликам Казнета.

Поражение Жумагулова

Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Жалгас Жумагулов (14-8) встретился с американцем Джошуа Ваном (11-1) в американском Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial. Три раунда боя, по решению судей, выиграл американец.

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