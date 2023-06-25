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Китайская хохлатая признана самой уродливой собакой в ​​мире

китайская хохлатая Фото: wikipedia
Китайская хохлатая собака по кличке Скутер признана самой уродливой в ​​мире, сообщает Zakon.kz.

Ежегодный конкурс отмечает недостатки домашних животных, такие как обращенные назад задние лапы Скутера и редкая шерсть.

Скутер, китайская хохлатая

Фото: John G Mabanglo/EPA

Конкурс, проводимый в рамках ярмарки Sonoma-Marin в штате Калифорния в течение последних 50 лет, является всемирно известным событием, где определяют самых некрасивых и странных собак.

Конкурс, по словам организаторов, способствует усыновлению собак и демонстрирует выдающихся собак, бросивших вызов невзгодам, и прославляет их несовершенства.

"Скутер, китаец с хохлатой редкой шерстью, крысиным хвостом и языком, который просто не задерживается во рту, за свои семь лет, безусловно, преодолел трудности. Когда он был еще щенком, заводчик отвез Скутера в отдел контроля за животными в Тусоне, чтобы его усыпить. Он родился с задними ногами, повернутыми назад, что, казалось, гарантировало, что он никогда не сможет ходить", – пишут организаторы конкурса.

С помощью терапии и специальной тележки Скутер может ходить и "не подозревает, что он чем-то отличается от любой другой собаки", говорится в его биографии.

Скутер завоевал не только судей и трофей, но и главный приз в размере 1500 долларов США.

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